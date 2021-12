App que digitaliza oração capta milhões do SoftBank e família Kardashian

Henry Costa e Ed Beccle, dois empreendedores britânicos, decidiram que a maneira como as pessoas tinham acesso diário ao estudo bíblico estava um tanto arcaica. Da ideia de digitalizar esse hábito nasceu em 2019 o Glorify, aplicativo com meditações guiadas, orações e leituras de passagens da Bíblia. A proposta pareceu tão promissora que atraiu alguns investidores-anjo incomuns, como artistas e cantores.

Nesta quinta-feira, 2, o app da Bíblia digital anunciou um novo aporte de 40 milhões de dólares em uma rodada que envolveu desde fundos proeminentes como SoftBank até a família Kardashian, de socialites.

A rodada série A atual foi liderada pelo fundo a16z e, além do SoftBank, também participaram K5 Global, além de celebridades americanas como Corey Gamble, Michael Ovitz, os cantores Michael Bublé e Jason Derulo e Kris Jenner, empresária e matriarca da família Kardashian.

O Glorify quer facilitar a prática da fé cristã, e já faz isso para milhões de usuários pelo mundo. No Brasil, onde o aplicativo chegou em janeiro, o número de downloads deve chegar a 2 milhões até o final do ano. A busca crescente pelo app se deu, em partes, devido à pandemia de covid-19. Com templos e igrejas fechadas para conter a contaminação pelo vírus, pessoas tiveram de recorrer ao digital para praticar a fé e ter acesso a meditações e passagens bíblicas diariamente.

“Quando surgimos com o conceito do Glorify, sabíamos que estávamos criando algo grande, mas quando nos reunimos com investidores, logo ficou claro que tínhamos algo fora do comum em mãos”, diz Ed Beccle, cofundador do Glorify.

“Com o Glorify, criamos uma experiência que não só ajuda os cristãos a maximizar seu tempo de devocional diário de uma forma que se adapte ao seu estilo de vida e necessidades pessoais, mas também capacite os cristãos, jovens e velhos, a se abrirem para a fé novamente. Esse é apenas o começo”.

Com o aporte Série A, a intenção do Glorify é se tornar o principal aplicativo voltado para cristãos em todo o mundo. Para isso, o capital será usado para expandir a equipe internacionalmente, desenvolver novos conteúdos devocionais exclusivos e para melhoria dos recursos do aplicativo.

