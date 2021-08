Não erre mais: no Português, o certo é cumprimento ou comprimento?

Por Diogo Arrais, fundador do Arrais Cursos

Cumprimento ou comprimento? Antes de qualquer julgamento, vale o estudo. Pela semelhança, é natural haver dúvida.

Cumprimento provém do português arcaico "comprimento", de "comprir" mesmo (com a letra O). Somente depois veio o "cumprir", com a letra U, que é o nosso padrão na grafia. Cumprir tem origem no latim "complere" - completar, concluir uma conversa.

Reforço: cumprimento é a atitude ou palavra de cortesia, elogio, a saudação:

"O artista recebeu diversos cumprimentos pela nova versão da obra."

Por outro lado, comprimento é a medida; a extensão:

"Estendeu um tapete em todo o comprimento do corredor."

AMBOS ou AMBOS OS DOIS?

Em grego, em latim, em português, a palavra "ambos" tem significação dual: dois, um e outro.

Afirma assim Napoleão Mendes de Almeida: "Notemos que as próprias construções 'ambos os dois', 'ambos de dois', 'ambos e dois', conquanto tivessem sido usadas pelos antigos, não passam hoje de expressões vulgares que devem ser evitadas. A palavra, por si, etimologicamente, já significa dois, e deste significado não podemos apartar-nos."

De maneira bastante prática, assimile a norma: se "ambos" for utilizado ao lado de verbo, o artigo não deve existir:

"Ambos estiveram no Congresso de Direito Civil."

Caso esteja ao lado de substantivo, nome, o artigo deve aparecer:

"Ambos os advogados estiveram no Congresso de Direito Civil."

O dicionário Aurélio traz um trecho interessante de Camilo Castelo Branco: "Vivia casto como certas damas antigas casadas, de acordo com os maridos, em obséquio à pureza dos anjos de ambos os sexos."

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!