Músico deixa carreira na pandemia para escrever cartas que vendem milhões

Sabemos que os músicos e artistas brasileiros costumam ganhar muito dinheiro com shows e grandes eventos, mas, em meio à pandemia, eles se viram rendidos ao isolamento social e consequentemente à falta de público.

Além disso, são pouquíssimos os que chegam no nível de reconhecimento e faturamento de Gusttavo Lima, Anitta e outros. Enquanto esses começaram a fazer lives para compensar as perdas com os shows, Lucas Antonio, também músico, buscou um caminho diferente.

O paranaense deixou os palcos e foi na internet que encontrou a solução para seus problemas financeiros. Em apenas uma semana, o músico foi capaz de atrair mais de R$ 60 milhões com apenas um texto que escreveu.

Ele rodava pelas estradas do Brasil para ganhar um cachê "apertado" e agora faz milhões com apenas um computador e acesso à internet

Há quem diga que trabalhar escrevendo na internet não é algo rentável, mas posso te provar que as pessoas que compartilham desse pensamento estão completamente enganadas.

Natural de Apucarana, no estado do Paraná, Lucas Antonio passou boa parte da vida viajando estrada afora, tocando pelos palcos do Brasil. Mas se engana quem pensa que ele ganhava rios de dinheiro com a música, pelo contrário, o músico nem ao menos tinha qualidade de vida:

“Na estrada você está tocando todo fim de semana. Na maioria das vezes são 10 horas na van para ir, mais 10 horas para voltar. Aí você pega um cachê bem apertado, come mal na estrada, dorme mal todo fim de semana e fica de segunda a quinta quebrado por causa dos horários.”

Mas o salto na vida do rapaz veio durante a pandemia, enquanto muitos artistas se viram presos ao isolamento e sem público para pagar por seus ingressos, Lucas Antonio pensou fora da caixa, e foi escrevendo que encontrou sua mina de ouro.

Durante um anúncio na internet com Roberto Altenhofen, da Empiricus, referência de marketing digital no Brasil, Lucas viu a possibilidade de mudar o curso de sua vida profissional e sair dos palcos para ganhar muito dinheiro.

Altenhofen convidava a todos para participar de um dos maiores treinamentos para copywriters do Brasil, o Copy Camp. Por mais que não tivesse dinheiro na época, Lucas Antonio levou a sério o convite do Beto e apostou todas as suas fichas no treinamento.

“Só me sobraram R$ 53,66 de limite no cartão”

Apesar do aperto financeiro, Lucas entendeu que este investimento valia a pena. Afinal, era um conhecimento capaz de mudar o rumo de sua vida financeira. O tempo mostrou que sua intuição estava correta: esse foi o melhor investimento da vida de Lucas.

CONHEÇA A OPORTUNIDADE QUE MUDOU A VIDA DE LUCAS E O TROUXE DO PARANÁ PARA A FARIA LIMA

Cursando o treinamento completo para copywriters do Brasil, ele teve a chance de adquirir muito conhecimento sobre a área que é disputada a tapa pelas empresas de marketing digital do Brasil, inclusive pela própria Empiricus. Não se engane: foi por falta de profissionais no radar que a Empiricus precisou criar uma formação no mercado.

No caso do Lucas, o retorno veio pouco tempo depois, e acredite, foi melhor do que você pode imaginar.

O texto do Lucas “custou” R$ 50 mil, quanto vale o seu?

Se lá atrás Lucas ficou contou as moedas para participar da capacitação oferecida por Beto Altenhofen, ele foi muito bem recompensado. O músico que tinha apenas R$ 50 de limite no cartão de crédito após investir na formação digital do futuro, terminou o curso embolsando R$ 50 mil na sua conta:

Na imagem acima você pode ver o comprovante de depósito da Empiricus para Lucas Antonio. Mas por que deram tanto dinheiro a ele? Te explico.

Ao final da formação digital, Roberto Altenhofen propôs um desafio aos alunos do Copy Camp: o concurso cultural, onde quem escrevesse o melhor texto (carta de vendas) ganharia uma bonificação de R$ 50 mil. Com a ideia de escrever um texto sobre o mercado de cannabis para uma das assinaturas da Empiricus e para um fundo de investimentos de uma das empresas do grupo, Lucas levou o prêmio para casa, como você viu na imagem anterior.

Mas isso foi apenas um detalhe perto do que estava por vir. Pouco tempo depois o músico voltou a ser procurado pela equipe de Roberto Altenhofen para mais um convite:

Para que você entenda melhor, como eu disse lá atrás, a falta de copywriters qualificados no mercado fez com que a Empiricus desenvolvesse uma formação para formar e muitas vezes contratar esses profissionais.

Esse é o caso de Lucas. Após cursar o Copy Camp e se destacar com um dos melhores textos na formação, ele foi convidado para trabalhar na Vitreo, gestora com mais de R$ 13 bilhões de patrimônio sob custódia e uma das empresas do mesmo grupo da Empiricus.

Como consequência disso, Lucas Antonio tornou a pegar a estrada, mas desta vez com um destino certo: a Av. Brigadeiro Faria Lima, o reduto do mercado financeiro nacional.

Hoje Lucas integra a equipe de copywriters da Vitreo e, logo em seu primeiro projeto, captou mais de R$ 60 milhões em apenas uma semana para um fundo de investimentos da corretora.

QUERO SABER COMO FATURAR ATÉ 5 DÍGITOS ESCREVENDO

Roberto Altenhofen está procurando o próximo Lucas Antonio

Agora que você já conhece a história do Lucas, acredito que você já tenha entendido que, escrever pode ser mais rentável do que pensam por aí. Não à toa, o paranaense fatura muito mais hoje escrevendo, do que antes nos palcos do Brasil.

E mais do que isso, Lucas mostrou que assim como ele, você também pode mudar o curso da sua vida.

Neste exato momento, as maiores empresas do Brasil estão procurando por profissionais qualificados para escreverem as melhores cartas de vendas do mercado. E pensando nisso, Roberto Altenhofen está te convidando para fazer parte da formação completa para copywriters do Brasil.

A ideia de Altenhofen é capacitar você, para que assim como Lucas Antonio, possa integrar um time de copywriters de sucesso e buscar salários bem gordos de até 5 dígitos, mais comissões e bonificações. E pode acreditar, o mercado está disposto a pagar por esses profissionais.

Não muito satisfeito em apenas te formar, Beto também quer pagar pelas suas palavras. Assim como aconteceu com Lucas, você também poderá participar do concurso cultural no final do treinamento e concorrer ao bônus de até R$ 100 mil.

Dessa vez, os três melhores textos serão bonificados. Vai funcionar assim:

1° lugar: R$ 50 mil;

2° lugar: R$ 30 mil;

3° lugar: R$ 20 mil;

Os vencedores ainda terão a oportunidade de ter seus textos publicados pela Empiricus e ainda ganhar comissão em cima das vendas.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO PARTICIPAR DO CONCURSO CULTURAL E CONCORRER A PRÊMIOS DE ATÉ R$ 50 MIL PARA O MELHOR TEXTO

Agora é com você. Está disposto a mudar o curso da sua vida profissional e embarcar em um caminho que além de promissor e muito rentável, também é flexível? Sugiro que ao menos assista ao vídeo do Beto, onde ele vai te explicar os detalhes desta formação e também os benefícios.

Espero que faça a melhor escolha, e assim como o Lucas tenha a chance de mudar radicalmente e positivamente a sua trajetória. Clique no botão abaixo e assista ao vídeo do Beto para entender mais sobre o Copy Camp:

[GRATUITO] CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO DE BETO ALTENHOFEN PARA SABER COMO VENDER MILHÕES NA INTERNET APENAS ESCREVENDO

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus