Os indicadores mágicos que todo marketing de sucesso utiliza

Todo mundo já ouviu a frase “a propaganda é a alma do negócio”. Com o objetivo de fortalecer as vendas do produto ou serviço prestado, é importante que a área do marketing evolua cada vez mais nas empresas, profissionalizando sua atuação através do uso de melhores indicadores e uma abordagem mais orientada a dados.

Foi com esse pensamento que Dener Lippert, CEO da V4, a maior consultoria de marketing da América Latina, decidiu lançar mais uma iniciativa para formação de profissionais da área. No topo do capitalismo é uma série de 4 episódios gratuitos que irá acontecer entre os dias 21 e 28 de março e busca desenvolver a carreira de atuais profissionais ou quem procura começar no ramo de marketing digital.

Se formar enquanto profissional da área não é simples, exige bastante pensamento analítico e visão sistêmica para entender e tomar decisões baseadas em dados, então é importante entender alguns dos principais indicadores por trás de um marketing de sucesso:

Lifetime Value (LTV)

Você já deve ter ouvido falar que vender para um cliente novo é 10 vezes mais difícil do que manter um cliente atual. O LTV é o indicador que metrifica o valor total de um cliente no tempo em que ele consome seu produto ou serviço. Ele é calculado através da média de investimento total de todos os clientes dentro de um período específico. O indicador pode ser utilizado para a empresa ter uma previsão de retorno em cima de cada aquisição de cliente.

Custo de Aquisição do Cliente (CAC)

Falando em aquisição de cliente, o CAC é aquele indicador que torna claro o quanto está sendo investido para conseguir um novo comprador. O quanto está sendo gasto com marketing, com promoção, com indicação, todos esses custos são somados enquanto custos totais e são divididos pela quantidade de novos clientes dentro daquele período. O CAC se mostra importante para que possamos comparar com o LTV e ver se estamos tendo retorno positivo sobre o investimento.

Retorno sobre investimento (ROI)

É aí que entra o ROI, o indicador mais importante para o negócio. O Retorno sobre Investimento é calculado de maneira simples, dividindo o LTV pelo CAC. Se o LTV, ou seja, o valor total que um cliente investe no meu negócio, for maior que o CAC, o custo que tive para adquirir esse cliente, o ROI será acima de 1, o que representa que seu negócio está tendo lucro. Já o contrário, o LTV sendo menor que o CAC, quer dizer que os clientes não “se pagam”, então seu negócio está tendo prejuízo, com o ROI menor que 1.

Estes são apenas alguns dos diversos indicadores que um profissional de marketing digital precisa saber para ter sucesso. Para que você aprofunde seus conhecimentos e avance na carreira, garanta já sua vaga no curso gratuito No topo do capitalismo, inscreva-se por aqui.

