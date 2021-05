Mulheres ainda ganham menos, mas diferença caiu graças a mais escolaridade

As mulheres ainda têm renda inferior aos homens, mas registraram aumentos maiores que seu sexo oposto. É o que aponta um levantamento do site VAGAS.com. De acordo com a companhia, as mulheres obtiveram alta média de 18% na remuneração, representando o dobro do resultado conquistado pelos homens, que foi de 9%.

O salário médio das mulheres, de 1998 a 2018, saltou de R$ 3232 para R$ 3814 (de 2019 até abril de 2021) enquanto o do público masculino passou de R$ 4070 para R$ 4422.

Um dos motivos para o aumento de renda das mulheres é que elas passaram a ter mais representatividade que o público masculino no nível de escolaridade.

Em todos os níveis elas já são maioria, mas em alguns casos a diferença aumentou ainda mais em relação aos homens. Na pós-graduação, as mulheres passaram de 57% para 63% e no ensino superior, de 56% para 59%. Até o ensino profissionalizante, que até pouco tempo atrás era um ambiente predominado pela presença masculina, agora é dominado pelas mulheres: elas saltaram de 46% para 54%.

Apesar da diferença salarial entre homens e mulheres ter diminuído de 21% para 14%, elas ainda têm ganhos inferiores a eles.

“Notamos um avanço nos salários das mulheres nesses dois períodos analisados, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para que essa distância diminua mais ainda. É uma conquista, mas temos de continuar lutando por mais equidade salarial”, diz Renan Batistela, especialista em Diversidade & Inclusão na VAGAS.com.

O maior volume de mulheres em cursos de qualificação acabou impulsionando a presença feminina não apenas em cargos operacionais, mas também de gerência e alta liderança.

Em cargos de diretoria, por exemplo, elas passaram de 43% para 46%. Nos postos de gerência, saltaram de 45% para 49%.