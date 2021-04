Muito Black Mirror? Aprenda esta lição de inglês sobre o futuro

O que será que podemos esperar do futuro? Há incontáveis filmes e séries que retratam o que poderia ser. Muitas vezes o improvável acaba se tornando realidade. Dois exemplos excelentes que podem provocar muitas reflexões: a série Black Mirror, da Netflix, e a série Upload, lançada em maio de 2020 na Amazon Prime Video.

Aprenda com os especialistas as técnicas de inovação usadas pelas empresas de maior sucesso

Quem assistiu Black Mirror já sabe, a cada episódio das 5 temporadas somos apresentados a algo chocante que, por mais improvável que pareça, pode vir a acontecer (em muitos casos, já aconteceu).

Já a série Upload na Amazon Prime tem um toque um pouco mais cômico (uma mescla de Black Mirror com The Good Place), porém também levanta muitas questões do que poderia ocorrer se nossa sociedade se tornar tecnológica ‘demais’.

Veja abaixo o trailer das duas séries mencionadas antes de continuar:

Para explorar este assunto intrigante e aproveitar para melhorar seu inglês, primeiro observe a seguir duas estruturas gramaticais que você pode utilizar para falar do que terá acontecido ou estará acontecendo no futuro:

Future Continuous (Futuro contínuo)

Estrutura: (will/won't be + -ing form) para falar de algo que estará em progresso num momento específico do futuro.

Por exemplo: We will be using technology much more in the next few years.

Future Perfect (Futuro perfeito)

Estrutura: (will/won't have + past participle) para falar de algo que estará completo no futuro

Por exemplo: We will have been vaccinated by 2022.

Agora que você viu como funciona, relacione uma lista de verbos a situações que são previstas em Black Mirror e na série Upload. Se o assunto despertar sua curiosidade, assista e estude mais!

We won’t die. We _______ a way to upload our minds to a software. Our relationships _________ more superficial because of social networks. We _________ driverless cars. We ____________ a tool to ‘chat’ with people who have already died using a chatbot. Many people ___________ with their numbers of likes and social network feedback. This will be a mental health problem. We ___________ our food using 3D printers. More sophisticated dating apps _______________, so people will be able to see know how things will be before they even go out with someone. We ______________ contact lenses that could record what we see and our memories.

A. will be wearing

B. will have invented

C. will have found

D. will have been developed

E. will have become

F. will be obsessing

G. will be using

H. will be printing

E aí, você acha que as situações mencionadas vão acontecer? Como curiosidade, algumas delas já até tem patentes que existem para ser criadas, mas algumas são bem sinistras, não? Só o tempo dirá!

Confira suas respostas:

Respostas: 1C, 2E, 3G, 4B, 5F, 6H, 7D, 8A

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali