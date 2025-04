Mondelēz Brasil abre vagas para o Programa de Estágio 2025 com bolsa de até R$ 2.195

A Mondelēz Brasil, dona de marcas como Lacta, Oreo, Trident, Bis, Club Social e Tang, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2025. Com início previsto para julho, o programa contempla vagas para diversas áreas de atuação nos escritórios de São Paulo (SP) e Curitiba (PR), além das fábricas em Curitiba (PR) e Vitória de Santo Antão (PE).

"Nosso compromisso é desenvolver talentos em um ambiente inovador e de alta performance. O programa proporciona uma experiência imersiva, conectando os estagiários ao dia a dia da empresa, com aprendizado prático e atuação em projetos estratégicos", afirma Ana Costa, Diretora de Recursos Humanos da Mondelēz Brasil.

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando Ensino Superior, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. A empresa busca candidatos com perfil proativo, abertos ao aprendizado e interessados em atuar em um ambiente colaborativo, diverso e com desafios reais de negócio.

As vagas estão abertas para as áreas de:

Finanças

Pesquisa & Desenvolvimento

Supply Chain

Vendas

Tecnologia da Informação

Jurídico

Marketing

Recursos Humanos

"Além de impulsionar o crescimento profissional, promovemos uma cultura que valoriza diversidade, inclusão e bem-estar, garantindo um ambiente acolhedor, flexível e equilibrado para a qualidade de vida. Esse cuidado reflete nos nossos resultados, com uma taxa de retenção de 97% entre os nossos talentos", afirma Costa.

Quais são os benefícios?

Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio entre R$ 1.756 e R$ 2.195, além de um pacote de benefícios que inclui:

Assistência médica e odontológica

Convênio farmácia

Acesso ao Gympass

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da Mondelēz Brasil estarão abertas de 14 de abril a 12 de maio de 2025. Os interessados devem se candidatar pela plataforma da 99Jobs.