Mesmo com polêmica, trainee da Bayer para negros é sucesso de inscrições

Com um pouco mais de um mês com as inscrições abertas, o programa de trainee da Bayer despertou o interesse de mais de 10 mil candidatos. A competição pode ser acirrada, mas as inscrições ficam abertas até quarta-feira, 21.

O programa focado em estudantes e recém-formados pretos e pardos de todo o Brasil causou polêmica entre o público. Mas a comoção só teve o efeito de despertar mais o interesse para a mudança que a empresa queria provocar: atrair talentos e diversidade para o programa que forma as lideranças do futuro na empresa.

São 19 vagas voltadas para a valorização étnico racial e no desenvolvimento de carreira para posições de liderança.

“Estamos falando do maior programa que já lançamos e que é resultado de um processo dentro da empresa que vem caminhando há um tempo, com uma série de medidas para reforçar o compromisso da empresa com diversidade e inclusão”, falou Maurício Rodrigues, vice-presidente de Finanças da Bayer Crop Science, para a EXAME quando abriram as inscrições.

Para se candidatar ao Programa Liderança Negra, os profissionais devem ter graduação (superior ou tecnólogo) completa ou pós-graduação, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Não há restrição de curso, os perfis serão selecionados de acordo com as necessidades de cada área.

A iniciativa da empresa, em conjunto com o programa similar do Magazine Luiza, pautou o tom da temporada de seleções de estágio e trainee, tornando a diversidade o principal foco das empresas.

Quem ditou o tom, os projetos da Bayer, Magalu e de outras empresas, como Ambev e Movile, mostra o caminho para a mudança. Ele passa por um posicionamento estratégico da pauta e anos de ações, estudos, debates e aprendizados dentro das empresas, como detalha a reportagem da revista “Antirracismo institucional”.

Na Ambev, o programa de estágio com foco em negros também mostrou a força que um trabalho bem feito de atração de talentos pode ter: eles tiveram mais de 25 mil inscrições para cerca de 80 vagas.

Confira as inscrições para o programa Liderança Negra da Bayer aqui.