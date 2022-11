Mercado Livre e B3 debatem tendências de diversidade e educação corporativa em evento gratuito

Com o avanço da discussão sobre ESG (sigla em inglês para Environmental, Social, and Corporate Governance), mais e mais empresas percebem que a agenda de treinamento e desenvolvimento precisa andar de mãos dadas com as iniciativas de diversidade.

Isso quer dizer que, além de práticas e políticas para incluir os grupos minorizados, é preciso desenvolver ações de capacitação sobre temas como equidade de gênero, letramento racial ou diversidade geracional para os funcionários que não fazem parte desse público.

Grandes empresas, como Arcos Dorados, Raia Drogasil, Michelin e Ambev, já perceberam isso e, para combater o racismo, estão treinando suas lideranças em temas como letramento racial.

Não à toa, segundo o relatório Learning Workplace Report de 2021, realizado pelo Linkedin, a implementação de programas de educação em diversidade e inclusão era a segunda maior prioridade dos profissionais de treinamento e desenvolvimento. O assunto só ficava atrás do tema de liderar em meio à mudanças.

A pesquisa ainda apontou que, 64% dos profissionais que atuam com educação corporativa afirmaram que a criação de programas específicos em diversidade era uma prioridade para os líderes de sua área. E que, empresas com programas de diversidade e inclusão, eram 22% mais propensas a serem vistas como líderes de suas indústrias.

É nesse contexto que nesta terça-feira, 29, a Profissas, escola da Diversidade e Habilidades Humanas, irá reunir executivos da B3 e do Mercado Livre em um evento sobre tendências e aprendizados de Diversidade e Inclusão e Educação Corporativa.

O evento, que é a segunda edição do Café Profissa, será gratuito e acontecerá das 18h30 até às 21h, no Learning Village (SP), no bairro da Vila Madalena, em São Paulo.

No evento, Alexandre Kiyohara, líder de Diversidade da B3, e Ângela Faria, líder de Diversidade para a América Latina do Mercado Livre, vão falar sobre suas ações e planos para o futuro no tema de diversidade.

Também irão abordar as novas regras propostas pela B3, a Bolsa de Valores Brasileira, que visam ampliar a diversidade em cargos de alta liderança.

Somam na conversa Victor Lambertucci, cofundador e CEO da Profissas, e de Sônia Lesse, sócia-diretora da Escola da Diversidade, que media o painel.

O público terá a oportunidade de participar de fórum com perguntas às pessoas painelistas e networking com participantes, além acompanhar o lançamento e receber em primeira mão o Calendário da Diversidade de 2023 da Profissas.

O material traz as principais datas que celebram e geram reflexão sobre a diversidade, com dicas direcionadas sobre o que as empresas podem fazer para avançar na jornada pela equidade de forma transparente e genuína.

Para participar do Café Profissa, gratuitamente, é só se inscrever por meio do site da consultoria.

