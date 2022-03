Maior evento de intercâmbio do Brasil começa hoje em São Paulo

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

O Salão do Estudante, maior evento de Educação Internacional da América Latina, voltará a ser realizado de forma presencial em 2022 e acontecerá ao longo do mês de março em 6 cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba.

Na edição do primeiro semestre deste ano, mais de 100 instituições de ensino de 14 países estarão presentes.

De acordo com a assessoria de imprensa do Salão do Estudante, o evento abordará diversos modelos de intercâmbio, desde cursos de idiomas de curta duração até opções de graduação, pós-graduação especializada, mestrado, doutorado e cursos técnicos.

“O estudante tem a chance de conversar pessoalmente com os representantes das instituições e tirar ali mesmo todas as dúvidas sobre o curso, peculiaridades da cultura do país escolhido, além de questões burocráticas, como acesso ao visto e documentação”, informa a assessoria em nota.

Evento presencial após dois anos online

Com o retorno ao modelo presencial, a perspectiva é que, somente no evento de São Paulo, compareçam mais de 12 mil visitantes. “Por conta da pandemia, muitos estudantes adiaram suas viagens e, com a abertura de diferentes países e a volta das aulas presenciais, estima-se um crescimento de mais de 100% de brasileiros ocupando as carteiras das instituições internacionais em relação aos anos de 2020 e 2021”, afirma Samir Zaveri, organizador do Salão.

No evento, estarão presentes mais de 20 universidades e faculdades dos Estados Unidos, 50 de Portugal, além de dezenas de instituições em outros países, como a Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, França. Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia.

Mais informações no link (disponível aqui).

SERVIÇO:

Salão do Estudante 2022

São Paulo – 12 e 13 de março

Local: Centro de Eventos São Luis

Endereço: Rua Luís Coelho, 323 – Consolação

Horário: 14h às 18h30

Rio de Janeiro – Copacabana – 15 de março

Local: Hotel Fairmont Rio de Janeiro

Endereço: Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Horário: 15h às 19h

Rio de Janeiro – Barra – 16 de março

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

Horário: 15h às 19h

Brasília – 18 de março

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Horário: 15h às 19h

Salvador – 20 de março

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Horário: 14h às 18h

Belo Horizonte – 21 de março

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

Horário: 15h às 19h

Curitiba – 23 de março

Local: Radisson Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 5190 – Batel

Horário: 15h às 19h

"Maior evento de intercâmbio do país é gratuito e acontecerá em 6 capitais" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

