LinkedIn e Microsoft oferecem 96 cursos gratuitos de habilidades digitais

Como você usa o LinkedIn? Além de procurar vagas de emprego e fazer novas conexões, a rede social profissional oferece mais ferramentas, como a possibilidade de aprender habilidades digitais.

Junto com a Microsoft, o LinkedIn oferece 96 cursos em português e gratuitos para ensinar habilidades técnicas e comportamentais a quem precisa se preparar para o mercado de trabalho pós-pandemia.

Os cursos ficarão acessíveis até o final de março de 2021. São nove rotas de aprendizado que separam os cursos por temas, como “Trabalho remoto: colaboração, foco e produtividade” ou “Torne-se um especialista em atendimento ao cliente”.

A escolha de habilidades foi guiada pela análise de dados do LinkedIn, que chegou a uma lista das profissões e requisitos mais demandados atualmente.

No levantamento de junho a julho, engenheiro de software foi um dos cargos mais demandados, com 627 vagas abertas. Entre as habilidades, as cinco mais procuradas foram comunicação, gestão de negócios, resolução de problemas, ciência de dados e gestão de tecnologia de armazenamento de dados.

Aproveitar os cursos do LinkedIn é uma das recomendações da Erica Firmo, gerente de comunicação da rede, no podcast Entre Trampos e Barrancos.

“Tendo em vista que estamos vivendo um momento atípico, abrimos mais de 80 cursos gratuitos em português e mais em outras línguas”, fala ela. “E você recebe uma certificação no seu próprio LinkedIn”.

Confira as trilhas de conhecimento dos cursos gratuitos:

Formas de trabalho remoto, delegação de tarefas entre sua equipe, otimização do seu tempo para melhorar a produtividade e resiliência em tempos difíceis.

Novas maneiras de explorar os recursos disponíveis, cultivo à resiliência, desenvolvimento da inteligência emocional e maneiras para manter-se ativo e conectado e explorar alternativas para se reinventar.

Reconhecimento de crenças limitantes para tornar-se um líder inclusivo e maneiras de comunicar-se de forma honesta e eficaz.

Gerenciamento de projetos de forma eficaz, utilização do Microsoft Project com as recomendações dos especialistas e desenvolvimento de estratégias eficazes.

Desenvolvimento de habilidades de escuta, confiança e tomada de decisão, além de gerenciamento de reuniões e conversas difíceis com a identificação de estratégias práticas para uma equipe mais colaborativa.

Construção de um processo sólido para atingir seus objetivos, aprendizagem de comunicação e pensamento crítico para solucionar problemas.

Identificação das melhores formas de avaliar as necessidades dos clientes, administração das expectativas e maneiras de como se comunicar efetivamente por telefone, e-mail, chat ou mídias sociais.

Aprendizagem que envolve desde a negociação e estratégia de fechamento até a venda com autenticidade, desenvolvendo e aprimorando suas competências interpessoais.

Aprendizagem desde conceitos, ferramentas e técnicas de big data a estruturação histórias de ciência de dados, uso do Excel para gestão e análise de dados e máximo proveito do Power BI.

LinkedIn: Como Usar

Sabia que uma boa foto de perfil aumenta em 21 vezes mais chance de visualização e em nove vezes mais chances de conexão?

Além dos cursos, essa é outras das diversas dicas oferecidas pela gerente do LinkedIn no episódio do podcast Entre Trampos e Barrancos. Os leitores da EXAME mandaram suas maiores dúvidas pelas redes sociais e a especialista respondeu.

O episódio é um ótimo ponto de partida para quem está em busca de emprego, quer encontrar novas oportunidades de negócio e aprendizado ou quer melhorar sua marca pessoal usando a rede.

Confira o episódio completo: