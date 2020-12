Kit churrasco e Oscar: as ideias criativas para a festa da firma em 2020

Com um ano cheio de complicações chegando ao fim, o trabalhador só pensa em uma coisa: a famosa festa da firma (e o 13º salário, claro). Uma pesquisa da Ticket revelou que 89% dos trabalhadores querem a confraternização de fim de ano. No entanto, 71% das empresas ainda não tem nada planejado.

Com as recomendações de distanciamento social e muita gente fora dos escritórios, fica difícil bolar um plano que atenda às expectativas de celebração. Se boa parte das interações migraram para o digital, a frustração pode ser maior se a festa virar só mais uma reunião por zoom.

“O desafio de todas as empresas é engajar a todos nessa comemoração. E esse desafio não fica apenas para o final de ano. No final do dia, muita gente não quer mais olhar pro computador”, conta Katima Mizono, líder de pessoas no Guiabolso.

No ano passado, escritório da empresa foi decorado com meias de Natal com os nomes de todos os funcionários para que fossem deixadas mensagens de feedback e elogios. Agora, a empresa já adotou o novo modelo de trabalho de qualquer lugar e alguns funcionários nem estão mais em São Paulo.

“O mais importante é olhar para as experiências passadas e entender melhor os colaboradores. Para engajar com uma ação da empresa, você precisa entender o que é importante para eles. Nosso público prefere interagir e dar risada, não funcionaria tanto só colocar uma banda para tocar”, explica ela.

Durante o ano, o Guiabolso realizou outros eventos que ajudaram a ter a experiência para organizar a festa de fim de ano. Um exemplo de sucesso foi o “Gugu em casa”, uma gincana em que cada funcionários precisou caçar certos objetos em suas casas.

O aprendizado do estilo de festa que os colaboradores mais gostam ajudou a organizar cada detalhes para a comemoração de fim de ano. A empresa terá um Oscar com muita interação, gincanas e premiações como “quem mais falou ‘estou vendo minha tela?’” ou “quem mais deixou o microfone ligado”.

Para fugir do traje mais comum da quarentena (pijama e chinelo), o convite para a festa pede trajes de gala, igual a noite de premiação do cinema. Segundo a executiva, o pedido para vestir uma roupa especial adiciona ao humor do evento, mas também ajuda no emocional dos funcionários. “Queremos trazer um brilho para a festa e incentivar o cuidado”, diz ela.

E a empresa também organizou um kit personalizado para todos, enviado em casa e exatamente com o que os funcionários queriam.

Imagem de kit recebido por funcionário do Guiabolso Imagem de kit recebido por funcionário do Guiabolso

Na Ingredion, os colaboradores também vão receber um mimo especial para o final do ano: um kit churrasco completo, da linguiça ao pão de alho e farofa, para celebrar com a família. A empresa estava acostumada a realizar festas separadas em cada local onde tem sede. Agora, a live com show do Jota Quest vai reunir todos os 1.400 empregados.

No encontro, a empresa organizou sorteios de brindes como smartphones, tablets, tvs, camisetas da seleção brasileira de futebol e vouchers de alimentação.

Veja em outras ações de empresas para encerrar o ano e manter os times engajados:

Creditas

Ano passado o presente foi um tênis da Adidas branco (a marca da vestimenta casual da empresa e de seu fundador) e a festa foi temática para a expansão da startup no México e na Espanha. O desafio desse ano é fazer uma festa que fale todas as línguas. O encontro pelo Zoom vai ter tradução simultânea para os funcionários estrangeiros.

E o tema do ano será “@ Here”, comando conhecido por quem usa o Slack, site de organização e comunicação de equipes. O comando chama a atenção de todos os participantes na plataforma e vai ser o símbolo de união das pessoas espalhadas pelo mundo.

C6 Bank

Saudades de uma aglomeração? A festa do C6 Bank para encerrar 2019 teve food trucks, coquetel, show ao vivo e balada com DJ. Tudo o que não pode em 2020. Para esse final de ano, a festa fica mais curta, com 2 horas, e terá show ao vivo (mas virtual), cerveja especial e brindes personalizados enviados para casa.

Grupo HEINEKEN

No ano passado, a atração principal do fim de ano foi um show da Ivete Sangalo. Embora esse ano o evento presencial não possa ser realizado, a empresa poderá reunir virtualmente todos os funcionários para agradecer seu trabalho e fechar um ano tão difícil.

A empresa não revelou nomes, mas diz que o encontro terá uma atração artística, homenagens, sorteio de brindes e um prêmio surpresa. O evento foi nomeado “Tamo junto e misturado”, inspirado no bordão do presidente Maurício Giamellaro.

Aspen Pharma

Na Aspen Pharma, a tradicional festa virou um show online e exclusivo com a Preta Gil. Todos receberam em casa um kit com bola de Natal personalizada, um cartão vale compras para delivery e um cartão adicional para usar no supermercado.

Um diferencial da festa foi a criação de filtros do Instagram para animar o evento e as redes sociais dos funcionários.