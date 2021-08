Itaú Unibanco abre vagas de trainee com salário de R$ 7.600

O Itaú Unibanco abriu nesta terça-feira, 10, as inscrições para seu programa de trainee 2022. Os candidatos poderão escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Atacado e Negócios Varejo.

O programa é voltado para pessoas graduadas em qualquer curso nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas a partir de dezembro de 2019. Também podem se inscrever universitários com formação prevista até julho de 2023.

Na edição passada do programa, com mais de 86 mil inscritos, 50% dos aprovados se declaram pretos e pardos e 63% são mulheres.

Neste ano, o banco continua com foco no pilar de diversidade do programa, com exigências mais amplas de currículo para permitir a entrada de candidatos com experiências diversificadas.

O requisito de inglês, por exemplo, será apenas para vagas que realmente precisem do conhecimento avançado da língua.

No caso, a trilha de Negócios Atacado pede pelo nível avançado de inglês. Para os contratados que não dominam o inglês, o banco vai oferecer cursos do idioma.

Na primeira fase da seleção, será avaliado o aspecto profissional, sem que os avaliadores tenham acesso a dados pessoais dos candidatos.

Os executivos do Itaú passaram por treinamento de vieses inconscientes para focar na seleção baseada em habilidades e potencial.

Sérgio Fajerman, membro do Comitê Executivo do Itaú Unibanco responsável pela área de Pessoas, comenta que o banco aprimora seus processos seletivos para buscar a igualdade.

“Dentro desse espírito e de valores alinhados a simplicidade, liderança, ética e comprometimento, contaremos certamente com a participação de grandes talentos nessa edição do programa para compor a futura liderança do banco”, afirma ele.

Como se inscrever no programa de trainee do Itaú

Os trainees terão um programa personalizado para eles e por eles, com suas áreas de escolha para a rotação de cargos e acesso a treinamentos técnicos e comportamentais exclusivos.

O programa ainda prevê uma mentoria com acompanhamento da alta liderança, e oportunidades de networking e de trocar experiências com os executivos.

O salário é de R$ 7.600, com participação nos lucros e resultados e outros benefícios, como vale refeição, auxílio creche, Gympass e seguro de vida.

As inscrições ficam abertas até o dia 13 de setembro pelo site. Também é possível realizar o processo pelo aplicativo Trainee Feito Com Você, que disponibiliza conteúdo sobre o banco e o processo seletivo.