O Itaú Unibanco lança a plataforma +Mulheres +Liderança, que reúne algumas das principais vagas direcionadas para mulheres. São mais de 180 vagas abertas para cargos de liderança em todo o Brasil, abrangendo os segmentos de Banco de Atacado e Banco de Varejo, além da área de Tecnologia e Carreiras Digitais.

As posições vão de Executiva de Meios de Pagamento a Coordenadora de Engenharia Machine Learning, entre outros.

A meta de diversidade do banco Itaú

O Itaú adotou como objetivos de diversidade ter de 35% a 40% de mulheres na liderança (gerentes e acima) até 2025, atrelado ao compromisso de ter 50% de mulheres nas contratações. Em fevereiro de 2024, o banco registrou 54,1% de mulheres nos seus quadros e 35,4% de mulheres na liderança, o que representa o atingimento da primeira faixa do compromisso, e obteve 53,1% das contratações com mulheres.

“A diversidade é um valor fundamental para nós, e temos trabalhado de forma consistente para que o banco seja cada vez mais inclusivo e diverso, por meio de ações como a iniciativa +Mulheres +Liderança”, afirma Tatyana Montenegro, diretora de Recursos Humanos do Itaú Unibanco.

Quais são os benefícios?

O Itaú oferece um pacote completo de benefícios, como:

Vale-refeição,

Vale-alimentação,

Vale-transporte,

Assistência médica,

Assistência odontológica,

Auxílio-creche,

Seguro de vida,

Gympass e Totalpass.

Como se inscrever?

As inscrições serão encerradas à medida em que as vagas forem preenchidas. Para obter mais detalhes sobre os requisitos para cada vaga disponível e efetuar a candidatura, as interessadas devem acessar o site do Itaú Unibanco.