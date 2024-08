“Empresas não deixam de inovar por falta de criatividade, é falta de disciplina”, Rafael Ferrari

“Uma empresa não deixa de inovar por falta de criatividade e sim por falta de disciplina”

Esse foi o conselho que Rafael Ferrari, sócio consultor da Deloitte, deu para líderes de RH entenderem o papel do departamento na cultura de inovação das organizações, durante um encontro realizado pela Exame Corporate Education, na última quinta-feira, 15.

Essa afirmação ressalta uma realidade frequentemente subestimada no ambiente corporativo. Enquanto a criatividade costuma ser a habilidade mais valorizada quando o objetivo é gerar novas ideias, é a disciplina que possibilita transformar novas soluções em realidade.

Isso significa, inclusive, que pessoas que não se consideram criativas podem gerar inovação, com processos estruturados, metas claras e uma cultura organizacional que valorize tanto a ideação quanto a execução.

“O RH tem um papel fundamental nesse processo, de tornar o incentivo e o reconhecimento à inovação parte da agenda formal de trabalho”, disse Ferrari.

Exemplos notáveis incluem o Google, que permite que os funcionários dediquem 20% do tempo a projetos paralelos, prática que resultou na criação do Gmail, e o McDonald’s, que incentiva os franqueados a desenvolverem seus próprios produtos, tendo como grande resultado o lançamento do McMuffin.

Como criar uma cultura de inovação

Ao contrário do que se costuma imaginar, Ferrari afirmou que para inovar as empresas não dependem de um acelerador de startups, de um consultor do Vale do Silício, de investir em talentos criativos, nem de decorar uma sala com muitas lâmpadas, paredes coloridas e liberar roupas leves para as reuniões.

“Inovar é sobre fazer perguntas, achar problemas e criar soluções das mais simples às mais complexas, é fazer algo melhor do que se está fazendo hoje", disse Ferrari.

O caminho para a inovação começa pela busca de algo novo e sempre passa pela exploração do desconhecido e por isso inovar é sempre uma questão do quanto cada corporação está disposta a correr riscos, quais riscos e com qual previsão de benefícios.

Nesse contexto, é fundamental que o RH promova um ambiente de segurança psicológica e tolerância ao erro. Sem essa abordagem as melhores ideias podem ficar estagnadas sem nunca serem implementadas de maneira eficaz.

7 dicas do Rafael Ferrari para criar uma cultura de inovação

Segurança psicológica para exposição de ideias Tolerância ao erro nos processos de testes e criação Investimento em treinamento e aprendizagem para melhoria contínua Agendas formais dedicadas à inovação Diversidade para estimular a variedade de ideias e representatividade nas soluções Ambientes que estimulam inovação e a criatividade Reconhecimento público e financeiro a ideias e projetos inovadores

Rafael Ferrari é sócio e consultor de inovação na Deloitte há mais de 5 anos, já implementou mais de 30 projetos globais e nacionais de transformação digital em empresas como Vale, Petrobras, Porto Seguro e conduziu os dois maiores programas de inovação e transformação digital do Brasil.

Como trazer inovação para o RH

Assim como em qualquer outro departamento, a inovação deve ter foco na melhoria contínua e na solução de problemas.

Existem diversas metodologias ágeis, no mercado, que estimulam o pensamento criativo, ajudam a trazer ideias para a realidade, a avaliar o impacto das iniciativas, a adaptá-las conforme necessário e escalá-las de maneira eficaz.

Uma das mais simples de serem aplicadas é a “Rede de de Network” com outras empresas para criar conexões de valor, parcerias e trocas colaborativas, como a proposto neste encontro promovido pela Exame Corporate Education.

Palestra sobre Inovação no RH com Rafael Ferrari, na Exame Corporate Education

Um dos desafios trazidos no encontro, por exemplo, foi o de diminuir a taxa de turnover, principalmente de gerações mais novas. Através do compartilhamento de boas práticas entre líderes, o grupo chegou a uma rápida conclusão:

Problema: alta taxa de turnover.

Desafio: descobrir o real motivo das desistências e também possíveis fatores de retenção.

Método atual: entrevistas de desligamento com baixo nível de sinceridade e engajamento.

Solução: digitalizar e anonimizar a entrevista de desligamento para gerar mais segurança e engajamento nas respostas.

Inovar no setor de RH envolve levantar muitas perguntas, fazer pesquisa interna, trazer dados, provocações, adotar novas práticas, tecnologias e estratégias para gerenciar pessoas de maneira mais eficaz.

Algumas maneiras de inovar no RH:

Automação de processos para manter o foco em pessoas

Personalização da experiência do colaborador

Análise de dados para identificar tendências, mostrar resultados e tomar decisões estratégicas.

Educação Digital para oferecer oportunidades de capacitação e requalificação de forma contínua e escalável

Onboarding Digital para melhorar a retenção e engajamento

Inteligência Artificial no recrutamento e seleção

Gamificação para aumentar o engajamento e produtividade dos colaboradores

A inovação nos processos de RH impacta diretamente o ambiente organizacional e o bem-estar dos funcionários. Ao mesmo tempo, pode encontrar algumas barreiras culturais e até resistência da liderança em algumas mudanças e na adoção de novas tecnologias.

Alguns desafios para a inovação no RH levantados no encontro:

Liderança conservadora

Falta de tempo

Falta de investimento em inovação

Falta de valorização e reconhecimento

Falta de habilidades tecnológicas e comportamentais

Falta de capacidade analítica

Medo de errar

Falta de colaboração