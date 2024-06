A Icatu Seguros, empresa de seguro de vida, previdência e capitalização, abre inscrições para o seu Programa de Estágio 2024. As oportunidades são para atuar na matriz da Icatu, no centro do Rio de Janeiro. Não é necessário ter experiência prévia.

Quais são os requisitos?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem estar cursando a partir do 2º período e no mínimo, a um ano e meio da formatura (previsão 2026).

As vagas são para os estudantes dos cursos de tecnologia (todos), engenharia (todos), ciências atuariais, ciências econômicas, administração, estatística e psicologia.

A carga horária é de 30 horas semanais (flexível) e é necessário ter disponibilidade para atuar quatro dias da semana presencialmente na sede da companhia, na zona portuária do Rio de Janeiro.

Quais são os benefícios?

Os aprovados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 1,5 mil no primeiro ano, com aumento para R$ 1,95 mil a partir do segundo ano de estágio. Além da remuneração, os estudantes terão direito aos seguintes benefícios:

Seguro de Vida,

Assistência Médica e Odontológica,

Vale-Refeição,

Vale-Transporte,

Café da Manhã,

Cesta de Natal,

Auxílio Academia.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas no site da Icatu até 10 de junho. O processo seletivo ocorre por meio da aplicação de ferramentas online para avaliação do raciocínio lógico dos candidatos, entrevistas e dinâmicas de grupo, além de uma etapa final, que contempla um painel com executivos da seguradora.