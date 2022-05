Habilidade do futuro? Este é o caminho para alcançar cargos e salários mais altos

Temperaturas extremas, enchentes, doenças respiratórias, perda da biodiversidade... Ao passo em que os impactos das mudanças climáticas ficam cada vez mais evidentes, trabalhar para freá-las deixou de ser uma escolha para se tornar uma questão de sobrevivência. E isso exigiu uma verdadeira mudança na mentalidade de executivos, empresas e governos ao redor do mundo.

Pautas como economia circular, redução das emissões de carbono, tratamento de resíduos e diversidade (que antes pareciam restritas a negócios cujos core business estavam diretamente relacionados à sustentabilidade), hoje são indispensáveis para que companhias dos mais variados segmentos consigam se manter competitivas. Afinal, aquelas que não se adequarem correm o risco de sofrer boicotes ou mesmo de verem seus papéis desvalorizarem em tempo recorde na bolsa.

Essa pressão crescente de colaboradores, clientes e investidores para que as empresas estejam verdadeiramente alinhadas às boas práticas de ESG (sigla em inglês para identificar questões relacionadas ao meio ambiente, sociedade e governança) intensificou as buscas por profissionais capazes de orientar a implementação dessa agenda dentro das empresas. E a falta de pessoas qualificadas para ocupar estes cargos fez com que as remunerações ofertadas também disparassem, com salários atingindo a casa dos R$ 20 mil.

Mas, se os salários e o propósito da profissão são atrativos, por que as empresas têm dificuldade de encontrar profissionais ESG para compor seus times? A resposta tem a ver com qualificação: há poucos profissionais preparados disponíveis no mercado hoje. Os que existem, já estão muito bem empregados e, com boas projeções de carreira e futuro, dificilmente estão abertos a novas oportunidades.

A boa notícia é que, mais do que uma oportunidade para profissionais que já trabalham com sustentabilidade, o aumento da oferta de vagas no setor também representa uma boa oportunidade para aqueles que buscam recolocação ou mudança de área. Isso porque, desde que estejam dispostos a se especializar no assunto, profissionais de diversas áreas de formação (mesmo aquelas menos relacionadas ao tema, como química, administração ou comunicação) podem ser considerados para ocupar cargos relacionados à sustentabilidade e ESG.

Mas, afinal, o que faz um profissional de ESG na prática?

Um estudo realizado pela Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps) elencou algumas das tarefas comumente atribuídas a estes profissionais dentro das empresas.

Dentre elas, estão o desenvolvimento de uma visão estratégica e a viabilização de projetos de sustentabilidade. Também se destacam a criação e o monitoramento de indicadores de desempenho de sustentabilidade, a minimização dos impactos da cadeia produtiva do negócio e a elaboração de treinamentos visando a conscientização de colaboradores com relação ao tema. Veja em detalhes:

O levantamento também revelou que a maior parte dos profissionais de sustentabilidade (49% dos entrevistados) responde diretamente aos chamados “cargos de confiança” e tem alto nível de escolaridade: o percentual de profissionais com pelo menos algum curso de especialização na área ultrapassa os 40%.

