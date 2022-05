Trader profissional lança minicurso gratuito para iniciantes na bolsa

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo

Será liberado nesta quarta-feira o minicurso gratuito para iniciantes na Bolsa de Valores, ministrado pelo trader profissional Filipe Fradinho, que se tornou um “popstar” do mercado financeiro após entregar lucros de 679% nos últimos dois meses.

O “Seu Primeiro Trade”, como o próprio nome sugere, terá foco em quem ainda não sabe operar e é direcionado para quem deseja construir uma renda extra todos os dias com o mercado financeiro.

Com duração de seis semanas, o curso será pautado em um plano prático elaborado por Fradinho e acessível a diferentes tipos de público. O plano foi construído partindor da própria trajetória e experiência do trader profissional, que antes de chegar à Vitreo já passou por outras corretoras de destaque no país.

Números alcançados pelo trader

Em menos de três meses, mais especificamente entre 8 de março e 15 de maio, Fradinho conquistou 679% de rentabilidade com operações na bolsa, segundo dados oficiais da própria corretora.

Os números podem ser comprovados nas salas de trade ao vivo apresentadas na plataforma da corretora (integral) e no YouTube (parcial). Observe alguns comentários de quem acompanha o analista:

Imagem: Comentários no canal de Youtube do Fradinho.

Seguidores que mesmo em um momento de queda e incertezas na bolsa puderam alcançar taxas elevadas de lucro. Em abril, por exemplo, Fradinho alcançou 149% de rentabilidade, em contraste à queda de -11,26% do Ibovespa.

Presentes para quem se inscrever até esta quarta, dia 25

Além do minicurso, Filipe disponibilizará um e-book gratuito para todos os que deixarem seu contato na página de pré-inscrição. O livro, escrito por Rogério Araujo, trader com mais de 20 anos de mercado, se chama Bolsa de Valores – O Livro e você pode ver como acessá-lo aqui.

