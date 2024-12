Como falar para o recrutador que você tem uma viagem marcada

Informar ao recrutador sobre uma viagem já planejada pode parecer um desafio durante o processo seletivo. No entanto, com a abordagem certa, é possível lidar com essa situação de maneira profissional e transparente, sem comprometer suas chances de conquistar a vaga. Veja como abordar o assunto com clareza e segurança.

1. Escolha o momento certo para mencionar a viagem

O momento ideal para falar sobre sua viagem é durante a entrevista, principalmente se o recrutador perguntar sobre sua disponibilidade para começar a trabalhar. Evite mencionar a viagem logo no início do processo seletivo, a menos que seja um ponto crítico.

Dica prática:

Espere até que o recrutador pergunte sobre sua disponibilidade ou traga o assunto ao final da entrevista, caso necessário.

2. Seja transparente e objetivo

Ao falar sobre a viagem, seja claro e direto. Explique que a viagem já estava planejada antes do início do processo seletivo e informe as datas exatas, para que o recrutador saiba quando você estará indisponível.

Exemplo de abordagem:

"Gostaria de compartilhar que tenho uma viagem planejada entre [data de início] e [data de término], que foi organizada antes de eu participar do processo seletivo. Posso ajustar meu início ou reorganizar compromissos conforme necessário."

3. Mostre flexibilidade e comprometimento

Demonstrar flexibilidade é essencial para minimizar possíveis preocupações do recrutador. Deixe claro que você está disposto a se organizar para garantir uma transição tranquila, como antecipar atividades ou começar logo após a viagem.

Dica prática:

Proponha alternativas, como realizar treinamentos ou atividades iniciais remotamente, caso isso seja possível.

4. Foque no profissionalismo

Reforce que a viagem é um compromisso previamente agendado e que você está comprometido em priorizar as necessidades da empresa assim que estiver disponível. Isso ajuda a demonstrar seriedade e responsabilidade.

Exemplo de abordagem:

"Entendo que a viagem pode causar uma breve indisponibilidade, mas estou totalmente comprometido em me dedicar à posição e garantir que isso não interfira no meu desempenho."

5. Evite exagerar nos detalhes

Mantenha a explicação focada no aspecto profissional. Não é necessário entrar em muitos detalhes pessoais sobre a viagem, como destino ou motivo, a menos que o recrutador pergunte.

Dica prática:

Basta mencionar que é uma viagem pessoal ou familiar já planejada, sem se alongar em justificativas.

6. Alinhe expectativas sobre a data de início

Se a viagem coincidir com a data prevista para começar na nova posição, discuta uma solução diretamente com o recrutador. Muitos empregadores estão dispostos a ajustar o cronograma de início para acomodar o novo colaborador.

Exemplo de abordagem:

"Compreendo a importância de uma data de início alinhada às expectativas da empresa. Se necessário, estou disposto a começar em [data ajustada] para atender às demandas do time."

7. Demonstre gratidão pela compreensão

Agradecer ao recrutador por considerar sua situação demonstra empatia e reforça sua disposição para contribuir com a empresa. Mostre que você valoriza a oportunidade e está disposto a colaborar.

Exemplo de abordagem:

"Agradeço pela compreensão em relação à viagem. Estou muito animado com a possibilidade de fazer parte da equipe e contribuir para o sucesso da empresa."

Por que você deve saber sobre isso

Falar sobre uma viagem planejada durante o processo seletivo não precisa ser um obstáculo. Com transparência, flexibilidade e profissionalismo, você pode abordar o tema de forma natural e mostrar que está comprometido com a oportunidade. Alinhe expectativas com o recrutador e demonstre que está disposto a se organizar para atender às necessidades da empresa, reforçando seu interesse na vaga.