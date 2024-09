5 dicas para se preparar para uma entrevista comportamental

As entrevistas comportamentais são cada vez mais comuns nos processos seletivos, especialmente porque ajudam os recrutadores a entenderem melhor como você lidou com situações reais no passado e como pode aplicar essas experiências no novo trabalho. Para se destacar nesse tipo de entrevista, confira abaixo cinco dicas essenciais, de acordo com o site Join and Shake:

1. Venha preparado com exemplos de experiências passadas

As perguntas feitas em entrevistas comportamentais são baseadas nas principais competências exigidas para o cargo. Por isso, revise atentamente a descrição da vaga e pense em experiências anteriores que demonstrem suas habilidades nessas áreas. Identificar essas situações com antecedência vai ajudá-lo a estar mais preparado para responder de forma eficaz.

2. Use o método STAR para estruturar suas respostas

Quando estiver respondendo às perguntas, siga o formato STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado) para descrever suas experiências e o impacto que você gerou. Essa estrutura é uma forma organizada de mostrar ao entrevistador o que você fez e qual foi o resultado. Aqui está um resumo de como aplicar a técnica:

Situação: Descreva o contexto da situação e por que ela está relacionada à pergunta.

Descreva o contexto da situação e por que ela está relacionada à pergunta. Tarefa: Explique qual era o seu papel e suas responsabilidades.

Explique qual era o seu papel e suas responsabilidades. Ação: Detalhe as ações que você tomou para enfrentar o desafio e resolver a situação.

Detalhe as ações que você tomou para enfrentar o desafio e resolver a situação. Resultado: Mostre os resultados obtidos, incluindo exemplos concretos e realizações quantificáveis.

3. Lembre-se dos fundamentos básicos

Mesmo em entrevistas virtuais, é importante manter a confiança e a clareza ao falar. Evite hábitos como falar muito baixo ou cruzar os braços. Mostre-se engajado, faça contato visual e mantenha uma linguagem corporal aberta. A forma como você se apresenta é tão importante quanto o conteúdo da sua resposta.

4. Não hesite em fazer perguntas

Lembre-se de que a entrevista também é uma oportunidade para você avaliar a empresa e o cargo. Se você não entender algum ponto ou quiser se aprofundar em algum assunto, não hesite em fazer perguntas. Isso mostra que você está interessado na posição e também ajuda a garantir que a vaga é o ajuste certo para você. Ter algumas perguntas preparadas pode ser uma boa ideia.

5. Pratique antes da entrevista

Uma maneira eficaz de se preparar é praticar suas respostas antes da entrevista. Revise seus exemplos e pratique como explicá-los no formato STAR. Isso não só vai ajudá-lo a se sentir mais confiante, mas também garantirá que suas respostas sejam claras e objetivas.