5 dicas de etiqueta no ambiente de trabalho para todo profissional

Manter uma boa etiqueta no ambiente de trabalho é essencial para construir uma carreira sólida e bem-sucedida. Seguir certas regras de comportamento pode ajudar a promover um ambiente harmonioso e profissional. Confira cinco dicas essenciais de etiqueta no trabalho, segundo o Centro da Carreiras da Universidade de Columbia:

1. Faça uma boa primeira impressão

As pessoas formam impressões sobre os outros em segundos, então é importante garantir que você se apresente de maneira profissional. Esteja ciente da sua linguagem corporal e de como os outros podem percebê-la. Uma boa regra é manter-se ereto, fazer contato visual e sorrir. Certifique-se de conhecer o código de vestimenta e as políticas do escritório com antecedência. Chegue no horário e esteja preparado para reuniões importantes.

2. Evite fofocas

Como você trata as pessoas diz muito sobre você. Não faça julgamentos de valor sobre a importância das pessoas no local de trabalho ou fale negativamente sobre seus colegas, mesmo que se sinta frustrado com uma determinada situação. Seja cuidadoso sobre como você interage com seus supervisores, colegas e subordinados.

3. Comunicação é a chave

A comunicação é uma parte importante da etiqueta no ambiente de trabalho. Às vezes, não é o que você diz, mas como você diz que conta, então esteja atento à forma como se comunica com seus colegas em reuniões e conversas individuais. Em relação a e-mails, certifique-se de que sua correspondência dentro e fora do local de trabalho seja escrita de forma clara e sem erros ortográficos. Lembre-se de que o e-mail é um registro permanente de qualquer conversa, então nunca escreva algo que você não diria pessoalmente.

4. Entenda o seu ambiente de trabalho

Os valores, políticas e procedimentos de um local de trabalho podem ser difíceis de discernir a princípio. Se você estiver em uma organização maior com um departamento de recursos humanos estruturado, poderá ter acesso a um gerente de RH ou treinamentos internos para mantê-lo informado sobre as expectativas da sua organização. Em um ambiente de trabalho menor, parte desse conhecimento pode vir da observação dos outros e de perguntas aos colegas quando necessário. Observar a atmosfera e as ações dos outros pode ajudar a entender o que é apropriado e o que não é, e como navegar melhor no ambiente de trabalho mantendo o profissionalismo.

5. Seja pessoal, mas profissional

Compartilhar informações sobre sua vida pessoal é uma escolha sua, mas seja cauteloso com o que você compartilha; alguns colegas podem ser mais abertos do que outros e podem preferir manter a vida pessoal privada. Da mesma forma, você pode querer limitar chamadas pessoais, e-mails e outras tarefas não relacionadas ao trabalho para fora do horário de expediente. No seu espaço de trabalho, é aceitável adicionar toques pessoais, mas lembre-se de que seus colegas verão o espaço e considerarão um reflexo do seu eu profissional. Por fim, conhecer seus colegas é uma coisa boa, mas sempre respeite o espaço dos outros. Se precisar discutir algo com eles, não simplesmente entre; bata ou faça sua presença ser conhecida, e sempre ofereça agendar uma reunião para mais tarde se estiverem ocupados no momento.

Por que você deve usar essas dicas

Seguir essas dicas de etiqueta no ambiente de trabalho pode ajudar a construir relacionamentos positivos e uma reputação sólida na sua carreira. Ao adotar comportamentos profissionais e respeitosos, você contribuirá para um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo, beneficiando tanto você quanto seus colegas.