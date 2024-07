Como se preparar para uma entrevista técnica: veja dicas essenciais

Se preparar para uma entrevista técnica pode ser um desafio, especialmente se você está tentando entrar na área de tecnologia. Além de perguntas comportamentais tradicionais, uma entrevista técnica avaliará seu conhecimento em ciência da computação. Veja como se preparar de maneira eficaz, o Centro de Carreiras da Universidade de Columbia:

Domine os fundamentos

Além das perguntas comportamentais, a entrevista técnica abordará seu conhecimento em ciência da computação. Isso pode incluir codificação, estruturas de dados, algoritmos, design de sistemas, notação Big O, entre outros. Revise seus cursos e materiais para refrescar sua memória sobre os conceitos básicos.

Familiarize-se com o formato e tipos de perguntas

Se o recrutador enviou material sobre como se preparar para a entrevista, revise-o atentamente. Verifique também se a empresa possui informações de preparação em seu site. Se não tiver certeza sobre o formato da entrevista, pergunte ao recrutador.

As perguntas se concentrarão nas habilidades que você usará no trabalho, variando dos fundamentos básicos aos princípios de nível superior. Muitas perguntas técnicas serão baseadas em sua própria experiência. Esteja preparado para falar sobre suas tarefas técnicas, desafios e contribuições.

Embora algumas empresas estejam removendo essas perguntas de seus processos de entrevista, você pode receber um quebra-cabeça durante a entrevista técnica. Essas perguntas avaliam suas habilidades de resolução de problemas, conforto com a ambiguidade e habilidades quantitativas. Compartilhe seu processo de pensamento e abordagem de solução de problemas em voz alta, e tente aproveitar o desafio.

Como praticar

A maioria dos entrevistadores quer ouvir você explicar seu processo de pensamento enquanto trabalha em um problema. Isso lhes dá uma visão sobre sua personalidade, habilidades de resolução de problemas e capacidade de trabalhar sob pressão. Aqui estão algumas maneiras de praticar:

Peça a um amigo com formação técnica para atuar como seu entrevistador simulado. Praticar e explicar em voz alta é uma ótima maneira de se preparar e ganhar confiança.

Envolva-se em programação competitiva e hackathons e faça contribuições de código aberto.

Esteja preparado para explicar detalhadamente qualquer projeto técnico listado em seu currículo.

Dicas para a entrevista

Não fique obcecado com os erros: Esteja confortável em fazer perguntas e pedir esclarecimentos. Se cometer um erro, não deixe que isso afete o resto da entrevista. Você terá a oportunidade de responder a muitas perguntas e o entrevistador geralmente perdoará um único erro. Se algo der errado, siga em frente e concentre-se no restante da entrevista. Se não souber a resposta para uma pergunta específica, seja honesto sobre isso. Tente envolver o entrevistador para aprender mais sobre o tópico e/ou explicar onde você poderia encontrar a resposta.

Mostre sua paixão por tecnologia: Demonstrar sua paixão por codificação e criação de novos programas também mostra por que você é o candidato certo para a posição. Atividades extracurriculares relacionadas são uma ótima maneira de mostrar essa paixão. "A primeira coisa que eu olho em currículos são atividades extracurriculares", diz o ex-engenheiro do Google Paul Tyma em um post de blog. Ele acrescenta: "Eu quero contratar engenheiros com quem eu queira trabalhar. E esses engenheiros são apaixonados por algoritmos legais, código elegante e novas ideias. Eles fazem essas coisas no tempo livre - não é apenas um trabalho, é o que eles fazem porque amam."

Prepare-se para um processo de entrevista longo: O processo de entrevista técnica pode levar várias semanas e envolver múltiplas entrevistas. (Os recrutadores geralmente esclarecem esse processo com antecedência.) Após a triagem inicial por telefone, você pode se encontrar com engenheiros e gerentes nos dias ou semanas seguintes.

Não esqueça de se preparar para perguntas tradicionais/comportamentais: Os empregadores costumam dizer que os candidatos estão tão preocupados com a entrevista técnica que não pensaram em respostas para perguntas comuns, como "Fale sobre você?" ou "Por que você está interessado neste trabalho?" Leia nossas dicas sobre perguntas comuns de entrevista e pratique perguntas comportamentais com um conselheiro de carreira.

Por que você deve seguir essas dicas

Preparar-se adequadamente para uma entrevista técnica envolve dominar os fundamentos, familiarizar-se com o formato e tipos de perguntas, praticar com simulações reais e estar pronto para demonstrar sua paixão pela tecnologia. Além disso, lembre-se de não negligenciar as perguntas comportamentais tradicionais, que são igualmente importantes para mostrar que você é o candidato ideal para a vaga.