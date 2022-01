Google vai dobrar time de engenharia e abrir 200 vagas no Brasil até 2023

O Google Brasil anunciou nesta segunda-feira, 24, que planeja dobrar o tamanho de sua equipe de engenharia no país. Até o final de 2023, a empresa americana de tecnologia deve abrir cerca de 200 vagas de emprego para profissionais de engenharia.

Com o alto volume de vagas, a empresa reforçará os esforços para aumentar a diversidade na empresa e terá canais dedicados a candidatura de pessoas negras.

Nos próximos anos, as vagas serão direcionadas para o Centro de Engenharia em Belo Horizonte, para reforçar a equipe na sede de São Paulo e também para o modelo totalmente remoto.

Fabio Coelho, presidente do Google Brasil, explica que a expansão e as iniciativas de diversidade são exemplos do compromisso para o desenvolvimento do Brasil.

“Hoje, o Brasil é um dos mercados mais importantes para nós, aparecendo entre os ‘top 5’ na lista dos nove produtos da empresa com mais de 1 bilhão de usuários. Investir em talento local nos ajuda a ter um ‘olhar brasileiro’ para esses produtos e, ao mesmo tempo, mostra para o mundo a capacidade inovadora dos nossos profissionais, já que estamos falando de soluções usadas globalmente”, diz.

Vagas abertas no Google

O Google já tem vagas abertas pelo site de Carreiras. No momento, são diversas oportunidades para profissionais de engenharia da computação em diferentes níveis. As posições atendem áreas estratégicas, como privacidade e segurança de dados.

Em alguns anúncios, é possível encontrar a descrição de Black Community Inclusion (do inglês, "inclusão da comunidade negra") para sinalizar as vagas afirmativas.

Por enquanto, a ida ao escritório permanece como voluntária. No futuro, os funcionários irão trabalhar de forma híbrida, com três dias no escritório e dois remotamente. Essa distribuição de dias pode variar de acordo com cada área e função e há a possibilidade de trabalhar 100% remoto.

