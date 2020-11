Google lança cursos gratuitos para busca de emprego e habilidades digitais

O Google vai lançar novos cursos gratuitos para ajudar pessoas na busca de emprego e no sucesso na carreira na segunda-feira, 9, durante a feira Expo CIEE Virtual.

O evento é voltado para o público no início de carreira. Além de palestras e capacitações, a feira terá mais de 8 mil oportunidades de estágio e aprendizagem.

Junto ao CIEE, o objetivo do Google é capacitar 100 mil jovens até o final do ano. Os cursos ficarão disponíveis na plataforma Ateliê Digital, que faz parte da iniciativa Cresça com o Google.

Embora o lançamento seja no evento, os cursos estão abertos para qualquer pessoa. Todos são online, grauitos e as aulas podem ser realizadas a qualquer hora e de qualquer lugar. Para se inscrever, basta ter um e-mail, e nem precisa ser um endereço do Google.

No total, serão 11 cursos divididos em dois módulos. Eles começam a ser lançados agora e novos conteúdos vão ao ar até março de 2021. Até dezembro, todo o módulo 1 estará disponível.

Jimena Tomás, gerente de Marketing do Google Brasil, explica que as aulas foram planejadas para dois momentos. Primeiro, o de busca por oportunidades no mercado de trabalho. Depois, para aprender habilidades digitais e ter sucesso no novo emprego.

“O mais interessante de todo o curso é o aprendizado com as habilidades aplicadas. Temos os exemplos e conceitos junto com a parte prática. Por exemplo, um dos tópicos da aula 1 ensina como organizar as informações no processo seletivo”, comenta ela.

Mais para a frente, no módulo 2, a ser lançado em 2021, os profissionais também poderão aprender habilidades práticas para o cotidiano e rotinas cada vez mais digitais do mercado. Como ferramentas para realizar reuniões efetivas de trabalho.

Confira a lista de aulas que devem sair até o começo de 2021:

Módulo 1 – Disponíveis a partir de 9/11

Use o Google para encontrar um novo emprego

Crie um currículo

Como editar seu currículo

Módulo 1 – Lançamento em dezembro

Gerencie um projeto com ferramentas digitais

Técnicas para negociar seu salário

Aprenda a planejar reuniões eficientes

Módulo 2 – Primeiro trimestre de 2021

Como enviar emails profissionais

Aprenda a dar e receber feedback

Se conecte e colabore de qualquer lugar com ferramentas digitais

Use ferramentas digitais para tarefas diárias

Coloque em prática a comunicação eficaz no trabalho

Para acessar as lições, elas estarão no site do Ateliê Digital. Na aba de cursos online, há um filtro por fornecedor do curso e essas oportunidades estarão listadas como “Applied Digital Skills”.

O Cresça com o Google existe desde 2017. Segundo a gerente, o programa sempre foi pautado por eventos presenciais, onde a empresa podera divulgar as ferramentas e cursos gratuitos para profissionais em diferentes cidades ou estados do Brasil.

Com a pandemia, e a consequente alta do desemprego, a plataforma online ganhou mais importância. “Para o ano que vem, vamos relanças toda a proposta de valor da iniciativa, já visando um modelo mais virtual”, conta a gerente.

Em 2021, a empresa de tecnologia continuará com cursos e mentorias que ajudem públicos mais afetados pela crise,. A expectativa é alcançar pequenos e médios empreeendedores, em especial negócios comandados por mulheres. Iniciativas para o público trans, negros e pessoas mais velhas também fazem parte dos planos.

Na Expo CIEE Virtual, o Google entra como parceiro e patrocinador do evento. Durante os cinco dias de feira, eles terão um stand virtual e duas palestras com recrutadoras

Na quarta-feira, 11, às 10h, Ana Flávia Ribeiro dará dicas para se prepara para a entrevista de emprego e sobre formatação do currículo. Na sexta-feira, também às 10h, Kelly Maia falará sobre como começar uma carreira em tecnologia.