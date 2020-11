Evento online e gratuito do CIEE terá 8 mil vagas para início de carreira

Com a pandemia, a feira de empregos para início de carreira da CIEE ainda vai acontecer, mas o encontro migrou para o mundo online. As inscrições para a EXPO CIEE Virtual estão abertas agora e o evento vai começar no dia 9 de novembro.

Sabia que a EXAME agora tem cursos de línguas? Venha aprender Data Science e Python com a EXAME Academy

Os participantes terão acesso a oportunidades de emprego, com cerca de 8 mil vagas de estágio e aprendizagem. Os estandes online ficam disponíveis 24 horas por dia até 13 de novembro.

Segundo Alexandre Altenfelder, supervisor de Feiras do CIEE, a feira conta com mais de 100 entidades parceiras, com universidades, secretarias estaduais de Educação e escolas técnicas.

Esses parceiros vão apresentar conhecimentos e novidades sobre o mercado de trabalho para os inscritos. Além disso, o público também terá oportunidades de realizar vestibular online, receber dicas para o ENEM, fazer teste vocacional e se inscrever em cursos gratuitos do Google Ateliê Digital.

E a proposta online traz uma nova experiência parecida com um jogo para o público. Pontos serão acumulados conforme a participação na plataforma e as maiores pontuações receberão prêmios, como vale-compras e leitores digitais.

Mais de 100 palestrantes vão passar por três auditórios virtuais (CIEE Talks, CIEE Saber Virtual e o Aprendiz), com temas como computação quântica, diversidade e as novas relações entre os profissionais e o trabalho.

Google, Bradesco, Anhembi Morumbi, Anhanguera, FMU, Laureate Brasil, Curso Objetivo, Universidade São Judas, IBMEC e Estácio são alguns dos patrocinadores da iniciativa.

As inscrições podem ser feitas pelo site.