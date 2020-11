Google abre inscrições para estágio (e não precisa morar em São Paulo)

Sonha em trabalhar no Google? A empresa abriu nesta semana as inscrições para a 11ª edição do programa de estágio Business Internship Program no Brasil. Estudantes de qualquer universidade do país podem se candidatar, independentemente da graduação que estejam cursando, com previsão de formatura entre dezembro de 2021 e março de 2022.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de dezembro neste link, e as entrevistas acontecerão entre janeiro e maio de 2021. Elas serão realizadas virtualmente ou por telefone.

Nesta edição, o programa de estágio poderá ser feito de forma 100% remota, o que vai permitir que estudantes que residam fora de São Paulo participem sem a necessidade de se mudar para a capital paulista. O período do estágio será de cinco meses, entre julho e dezembro de 2021.

Os participantes também passarão por uma triagem de currículos, entrevista com o time de recrutamento do Google e, na última fase, por entrevistas com a equipe na qual possivelmente serão alocados.

