Gerente de produto: veja por que esse profissional tem salários acima da média e vagas sobrando

Agências, consultorias, empresas públicas, startups. Independentemente do tipo de organização, todas elas, de alguma forma, lidam com produtos e precisam de pessoas qualificadas para criá-los e gerenciá-los.

Por esse motivo, um profissional específico vem evoluindo ao longo do tempo e hoje está em plena ascensão. Para ele, o nome dado é gerente de produto (ou product manager, em inglês).

Em resumo, ele é responsável por coordenar todas as atividades necessárias para desenvolver uma solução e levá-la ao público interno ou externo. Geralmente, isso exige noções de experiência do usuário (UX), tecnologia e negócios. Entretanto, é comum que os talentos dessa área se aprofundem em apenas um desses aspectos.

Em relação ao seu salário, o valor é bastante elevado se comparado com a média nacional. De acordo com o Guia Salarial Robert Half 2023, um gerente de produto no Brasil pode receber cerca de R$ 25 mil, a depender da senioridade, setor e região em que atua.

Ou seja, enquanto a maioria dos brasileiros recebe remunerações em torno de R$ 2 mil, esse profissional chega a ganhar 12x mais.

Disputa por talentos

Apesar de estarem oferecendo propostas atraentes, as empresas estão sofrendo para encontrar pessoas capacitadas para ocupar suas vagas de emprego para essa posição aqui no Brasil.

Atualmente, está aumentando a oferta de cursos para gerente de produto, entretanto, nem todas são completas o suficiente para formar alguém que consiga lidar bem com a intersecção de experiência do usuário, negócios e tecnologia.

Por isso, as empresas estão tentando atrair quem já está preparado a todo custo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a plataforma Glassdoor identificou que gerente de produto foi o 10° melhor cargo para se ter em 2022.

O levantamento levou em consideração a satisfação dos funcionários, o salário e o número de vagas abertas. Já neste ano, a tendência é que o bom desempenho continue.

Quais são os requisitos para uma vaga de Gerente de Produto?

Dependendo da organização, as habilidades exigidas para o cargo vão variar muito. Em uma mesma empresa, dois product managers podem ter escopos de trabalho totalmente diferentes. No entanto, existem, sim, algumas competências que devem ser comuns a todos.

Ter uma ótima organização, saber priorizar em tempo hábil, alocar recursos e saber lidar com diferentes pessoas, por exemplo, são coisas muito importantes. Afinal, esse profissional precisa administrar times com diferentes repertórios e criar um fluxo de trabalho funcional para entregar o produto no tempo planejado.

Por conta dessa variação na rotina, a maioria das instituições de ensino não conseguem montar uma grade curricular atualizada. Justamente por isso, a EXAME se juntou com a maior escola de negócios do país, o Ibmec, e criou uma pós-graduação capaz de absorver essa demanda.

Nela, os alunos aprendem conteúdos como:

Desenvolvimento do Mindset Ágil

Tecnologias da Informação para Produtos Digitais

LGPD e Gestão de Riscos

Business Intelligence & Data Visualization

Analytics & UX

Blockchain, NFTs, Web3.0

Tecnologias Disruptivas e Novos Modelos

Masterclass gratuita

Para ajudar os profissionais que possuem interesse em migrar para essa profissão, aprender mais sobre as habilidades de um product manager ou conhecer melhor a pós-graduação, a EXAME criou 4 aulas introdutórias baseadas no MBA citado anteriormente.

Nelas, a Diretora de Tecnologia da EXAME (e também professora do curso) Izabela Anholett aborda o contexto que permitiu a ascensão do gerente de produto, formas de aplicar os conhecimentos que ele utiliza na prática e dicas para se destacar em processos seletivos.

“Eu vou mostrar o que é necessário para se tornar este profissional e sair à frente no mercado”, promete a executiva.

Para participar, basta acessar a página de cadastro e preencher as informações solicitadas.

