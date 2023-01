Com direito a certificado, curso gratuito prepara profissionais para trabalhar com produtos digitais

Apontado dentre os setores que mais demandaram novos profissionais ao longo do ano passado pela consultoria PageGroup, o segmento de produtos tem crescido de maneira exponencial no Brasil – com dezenas de vagas sendo abertas no país semanalmente.

E a boa notícia é que as remunerações oferecidas para profissionais da área estão acompanhando este movimento. De acordo com uma pesquisa da escola PM3, a média de quem atua como Gerente de Produto, por exemplo, passou de R$ 10.059 em 2021 para R$ 13.056 no ano passado, um salto de 29% em 12 meses.

Nesse contexto (e com o objetivo de ajudar a posicionar os brasileiros de forma competitiva neste mercado), a EXAME apresenta, em parceria com o Ibmec, a série Gerente de Produto: Carreira da Década.

Apresentado por Izabela Anholett, CTO da EXAME e professora do MBA em Digital Manager & Metaverso do Ibmec, o treinamento totalmente gratuito vai ao ar a partir desta segunda-feira, 16 de janeiro e promete explicar como o gerente de produtos se tornou o profissional mais importante do mercado – e porque este é o melhor momento para você entrar nesta profissão, liderando projetos e desenvolvendo soluções inovadoras para qualquer empresa do mercado.

“Não importa sua área de atuação atual e nem sua formação: é totalmente possível se qualificar para construir uma carreira no digital. O único pré-requisito é ter uma graduação”, garante Izabela.

Ao longo dos encontros, a especialista abordará temas como:

O que faz, quanto ganha e por que o gerente de produto se tornou essencial para as empresas;

Quais são os requisitos e oportunidades da profissão;

e oportunidades da profissão; O que um profissional de produto precisa saber para obter sucesso;

Como dar os primeiros passos na carreira de produtos.

A primeira aula já está no ar. Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, é necessário realizar um cadastro na página oficial da série (disponível aqui).

Vale ressaltar que não é preciso ter conhecimento prévio no tema para participar das aulas e que, ao final da série, todos os participantes receberão um certificado para incluir no currículo e ajudar em seu processo de colocação neste mercado.

QUERO ACOMPANHAR A SÉRIE GRATUITA “GERENTE DE PRODUTO: O PROFISSIONAL DA DÉCADA”!