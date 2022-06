Fundação Estudar dá bolsas para cursos de tecnologia no exterior; inscrições se encerram hoje

Nesta segunda-feira, 13, se encerra o prazo para a inscrição para o processo seletivo do Tech Fellow, da Fundação Estudar, programa que oferece bolsas de estudos para estudantes de graduação na área de tecnologia em universidades renomadas.

O subsídio contempla o pagamento do curso e despesas relacionadas aos seus estudos, como moradia, transporte, alimentação e livros.

Além da bolsa de estudos, o Tech Fellow também oferece apoio individual e personalizado para alavancar os projetos e a carreira dos Fellows, por meio de bate-papo com grandes líderes; conexão com oportunidades no mercado; cursos; eventos e mentorias com fundadores de startups e profissionais referência na área.

O processo seletivo avalia habilidades técnicas e comportamentais dos candidatos que, para participarem, precisam ser brasileiros, estarem matriculados ou em processo para graduação (Major, Double Major e Minor) ou intercâmbio no exterior em cursos da área de tecnologia (Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Software, Jogos Digitais ou cursos relacionados).

“O programa Tech Fellow da Fundação Estudar busca jovens talentos na área da tecnologia que sonham em gerar impacto social por meio da área, com o apoio de empresários e desenvolvedores experientes na seleção de pessoas preparadas para esse desafio", diz Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

"A ideia é construir uma comunidade de talentos que irá conduzir a revolução tecnológica no Brasil nos próximos anos'', finaliza.

Os jovens interessados podem se inscrever gratuitamente, no site da instituição.