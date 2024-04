Experiência com cachorros no escritório melhorou saúde mental dos funcionários

A NBCUniversal passou por períodos turbulentos nos últimos tempos. No ano passado, o CEO da unidade de propriedade da Comcast foi demitido após acusações de assédio sexual.

A recente contratação, e posterior demissão da ex-diretora do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, como colaboradora, depois da resistência de importantes apresentadores da NBC e da MSNBC, também gerou tensões internas.

E, como em todas as empresas, os líderes da NBCUniversal têm tentado incentivar os funcionários a irem ao escritório com mais frequência.

Segundo a Bloomberg, uma forma de melhorar o clima do trabalho presencial veio com a figura de Atlas, um labrador preto de seis meses de idade e o novo mascote do escritório da NBCUniversal.

Ele já apareceu no Kelly Clarkson Show, sentou-se com os roteiristas do Saturday Night Live e visitou a sede da Comcast, na Filadélfia. (Ele tem até mesmo seu próprio crachá de funcionário e página no Instagram ).

Algumas empresas permitem que os funcionários levem seus animais de estimação para o trabalho de vez em quando, mas isso não seria possível dentro da movimentada NBCUniversal.

"Queríamos que Atlas se sentisse como um colega", disse Vicki Williams, chefe do RH, em um evento no início do mês em Nova York que apresentou locais de trabalho que aceitam animais de estimação.

Hoje, muitas empresas implementam políticas que aceitam animais de estimação para recrutar e reter funcionários. Segundo a Bloomberg, nos EUA, 40% das empresas com 500 ou mais funcionários oferecem seguro para animais de estimação, de acordo com a consultoria Mercer.

Por sua vez, os funcionários da NBC podem se inscrever para que Atlas visite reuniões de equipe. "A agenda dele está completamente lotada", disse Williams. Atlas tem uma pequena sala onde guarda seus brinquedos. Ele fica no escritório uma vez por semana, mas isso pode se estender para dois dias em breve.

E a presença de Atlas parece ter dado resultado. A NBCUniversal, como todos os empregadores, tem visto uma demanda maior em seus recursos de saúde mental nos últimos anos, e algumas pesquisas mostraram que os funcionários de locais de trabalho que aceitam animais de estimação relatam melhor saúde mental.

Isso pode ser um exagero, mas não há dúvida de que a chegada de Atlas teve um efeito calmante na NBCUniversal. "Com toda a tensão no local de trabalho e a aproximação das eleições", disse Williams, "honestamente, foi muito bom falar sobre algo leve e divertido".