Como começar uma carreira de sucesso na área de inovação corporativa?

Muitas pessoas são atraídas à inovação pelos mesmos motivos: pela estabilidade mesmo fazendo coisas novas, por ser uma área que cresce ano após ano e por sentir que estão (literalmente) transformando o mundo.

E na teoria, a inovação te permite criar novas fontes de receita e aumentar seu faturamento de forma absurda. O problema é a prática, certo? Então veja bem… essas mesmas pessoas também são afastadas pelos mesmos motivos:

Estão frustradas com o teatro dentro das empresas…

Não conseguem um bom cargo por falta de conhecimento prático…

Sentem que para aprender ainda precisam “apanhar” muito do mercado.

Quer saber por que isso acontece? É isso que Miguel Nahas vai compartilhar, depois de trilhar uma jornada de estagiário a sócio de uma das maiores empresas de inovação da América Latina — com apenas 26 anos de idade.

Leia até o final para descobrir como ele fez isso e como você pode replicar em sua carreira, para entrar em um cargo lucrativo de inovação em até 90 dias.

Dos primeiros passos à cadeira de CEO

Tênis, camiseta e calça jeans. É assim que Miguel Nahas chega semanalmente à sede da ACE (um dos gigantes de inovação pelo mundo). O ambiente é descontraído. Não há divisórias e as pessoas compartilham mesas compridas. Por alto, é possível ouvir conversas sobre os resultados do futebol, uma nova inteligência artificial e a mais recente aquisição do mercado de startups.

A companhia começou em 2012 como uma aceleradora de startups e expandiu sua atuação para diversos outros segmentos: consultoria (conta com mais de 160 clientes e 25 exits em seu currículo), venture capital, fusões e aquisições, para citar alguns.

Miguel teve a trajetória dos sonhos para qualquer aspirante a inovador chegando em uma grande empresa: começou como estagiário, atuou na linha de frente de projetos com grandes empresas como a Renner, o BTG Pactual e a BRF e foi crescendo até eventualmente se tornar sócio.

Em 2020, ele foi convidado a participar do projeto de criação e lançamento da marca Future Dojo, o braço educacional do grupo ACE. A escola digital capacita os profissionais de inovação e líderes de negócio com base na experiência sólida de mais de dez anos do grupo.

Atualmente Miguel ocupa a posição de CEO e seu cargo exige muito além de sua capacidade de liderança e gestão. Ele está à frente do planejamento estratégico e estruturação de toda a operação, canais e produtos.

Mas o que Miguel fez para que isso fosse possível? Segundo ele, vai além do conhecimento teórico explicado por aí. O mais importante mesmo, são seis habilidades que você também pode conquistar…

As 6 habilidades cruciais para uma carreira lucrativa em inovação

A trajetória de Miguel pode parecer impossível para a maioria das profissões. Mas é uma realidade comum da área de inovação: as coisas acontecem muito mais rápido. Portanto, quem consegue entrar nessa área e se destacar, pode evoluir no mesmo ritmo.

A verdade é que os caminhos para trabalhar com Inovação não são tão óbvios como para outras profissões. A área recebe profissionais de diversas áreas e formações diferentes, desde cursos mais tradicionais como engenharia, até cursos mais criativos como o marketing.

Segundo Miguel e o time da Future Dojo, existem seis habilidades em padrão entre os profissionais de maior sucesso na área.

Essa pesquisa foi feita depois da empresa chegar em mais de 10 mil alunos e perceber que suas dificuldades eram bem parecidas.

Além disso, oportunidade é o que não falta. Um estudo recente da ACE Cortex, consultoria especializada em inovação, indicou que mais de 80% das empresas entrevistadas planejam investir em projetos de inovação ainda em 2023.

Por outro lado, pouco mais de 30% das empresas consideram ter a estrutura necessária para isso.

Isso significa que há um grande potencial de desenvolvimento para essa área e uma crescente demanda por profissionais competentes. E essas pessoas recebem salários iniciais de R$ 4 mil na média.

Pensando nisso, Miguel Nahas decidiu apresentar uma live gratuita. Você vai descobrir os seis passos para uma carreira lucrativa em inovação e como ganhar esse salário inicial em até 90 dias.

Mas corre, porque a live vai acontecer no dia 3/5 (quarta-feira) às 20h.

Você vai aprender através de passos simples — mesmo se você não tiver experiência na área. Se inscreva gratuitamente clicando no link abaixo:

