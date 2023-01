Estude com professores de Harvard e MIT gratuitamente na plataforma Edx

A plataforma de educação online Edx, criada pela Universidade Harvard e pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) em 2012, disponibiliza gratuitamente disciplinas de graduação de 71 áreas do conhecimento.

Alguns dos cursos oferecidos são gravados por produtores, cinegrafistas, editores, continuístas, animadores e até compositores, que compõem uma equipe dedicada a auxiliar os docentes a montarem os cursos interativos.

Durante a pandemia de Covid-19, a plataforma ampliou o material disponibilizado e as iniciativas de promoção do conhecimento acessível. Entre elas, o Online Campus Essentials, que oferece gratuitamente um catálogo de 100 cursos para instituições de ensino.

As disciplinas oferecidas são das áreas de tecnologia, ciência da computação e negócios, e são ministradas por professores de Harvard, MIT, Berkely, Georgia Tech, Columbia University, Oxford, TUDelft, IBM e AWS, entre outras. No início de junho, a Edx anunciou que irá prorrogar a iniciativa até 2022 devido à continuidade da pandemia.

Além do Online Campus Essentials, agora também é possível se inscrever no curso online e gratuito oferecido pela University of Pennsylvania (UPenn) sobre as vacinas para Covid-19.

O programa da disciplina, desenvolvido pelo diretor de pesquisa de vacinas da UPenn, Drew Weissman, tem o objetivo de explicar a ciência por trás do coronavírus e do desenvolvimento das vacinas Pfizer e Moderna.

Na Edx é possível realizar disciplinas das mais diversas áreas de estudo. Há cursos gratuitos sobre introdução à neurociência, introdução à história da China, retórica, probabilidade, machine learning, clássicos da literatura e até aulas sobre fermentação de comidas, Shakespeare, Beethoven e o Mozart.

Além das disciplinas gratuitas, a Edx oferece programas pagos em nível de graduação, pós-graduação e cursos complementares com certificado. Os programas são divididos em:

Programa de MicroBachelors – nível de graduação com foco em progressão na carreira ou um caminho antes de iniciar a graduação;

Programa MicroMasters – nível de pós-graduação, com foco em progressão na carreira ou um caminho durante a graduação;

Certificado profissional – com foco em empregadores ou universidades para desenvolver as habilidades atualmente;

XSeries – cursos para desenvolver um entendimento profundo de um tópico específico;

Mestrado Online – de acordo com o site, “programas de primeira linha, acessíveis e totalmente online”.

Veja a seguir alguns dos cursos gratuitos atualmente oferecidos pela HarvardX e pelo edX (em inglês)

Fundamentals of Neuroscience Part 1: Electrical Properties of the Neuron

Descubra o que faz seu cérebro funcionar neste primeiro módulo de uma série introdutória sobre neurociência.

Inscreva-se aqui

Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science

Top chefs e pesquisadores de Harvard exploram como a culinária cotidiana e a haute cuisine podem iluminar princípios básicos de física e engenharia, e vice-versa.

Inscreva-se aqui

The Einstein Revolution

Neste curso, o estudante vai conhecer a relação de Albert Einstein com a relatividade, física quântica, nazismo, armas nucleares, filosofia, artes e tecnologia.

Inscreva-se aqui

American Government

O curso oferece uma introdução abrangente à política e ao governo americano – suas bases, instituições, organizações e políticas.

Inscreva-se aqui

Lessons from Ebola: Preventing the Next Pandemic

Compreenda o contexto da epidemia de Ebola pelo mundo: o que deu certo, o que deu errado e como todos podemos agir para não deixar a doença se disseminar.

Inscreva-se aqui

The Ancient Greek Hero in 24 Hours

Neste curso, o aluno irá descobrir a literatura e os heróis da Grécia antiga por meio da “Ilíada” e da “Odisséia” de Homero, das tragédias de Sófocles e dos diálogos de Platão.

Início: 6 de janeiro de 2016

Inscreva-se aqui

