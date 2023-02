Estágio e trainee: Hurb, Lenovo, Odontoprev e mais empresas com vagas abertas

O ano de 2023 é apontado por especialistas como um divisor de águas desde que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor, em 2020. Isso porque será neste ano que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) regulamentará alguns dos temas mais complexos, como comunicação de incidentes e direito de titulares.

A necessidade de adequar seus processos de acordo com a legislação já está no radar das empresas. Não à toa, o cargo de analista de privacidade é a carreira que mais vai se destacar em 2023.

Pelo menos é isso que aponta o levantamento anual do LinkedIn sobre as profissões em alta. Para ter uma ideia, o especialista em privacidade desbancou outros profissionais bastante disputados no mercado, como cientistas de dados e desenvolvedores.

Em matéria recente, a EXAME detalhou os 25 cargos que estarão em alta em 2023, segundo o Linkedin.

Mas se você já escolheu uma carreira para seguir e, atualmente, está na universidade em busca de formação, saiba que há diversas oportunidades para universitários abertas no mercado.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever.

Inscrições até fevereiro Hurb - Estágio de Verão O Hurb, agência de viagens online, está com inscrições abertas para a segunda edição do programa de estágio de verão, voltado para estudantes brasileiros e estrangeiros cursando universidade no exterior. Além da imersão profissional no Rio de Janeiro, a empresa oferece hospedagem e passagem aérea para os estagiários. É necessário ter disponibilidade para estagiar de 8 a 12 semanas, entre junho e agosto (verão no hemisfério norte), ter mais de 18 anos e um passaporte válido. Qualquer curso será aceito no processo. Ao todo, são 19 vagas abertas. Salário: não informado Inscrições: Até o dia 19 de fevereiro pelo site.

UnitedHealth Group - Estágio

O UnitedHealth Group, empresa do setor de saúde, está com 42 vagas abertas para o Programa de Estágio UHG 2023, sendo 37 para São Paulo/SP e 5 para Rio de Janeiro/RJ.

O programa busca estudantes que possuam disponibilidade para atuar 30h semanais e estejam cursando a partir do 5º semestre nos cursos: Administração, Análise e desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Engenharia de Inovação, Engenharia de Software, Farmácia, Gestão de Processos Gerenciais, Tecnologia da Informação, outros cursos correlatos a TI, Atuarial, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia e correlatas, Estatística, Fonoaudiologia, Hotelaria, Marketing, Psicologia, Recursos Humanos ou Terapia Ocupacional.

Além de bolsa-auxílio, o grupo, dono de empresas como Amil, oferece benefícios como Assistência médica e odontológica, Vale-refeição, Seguro de vida, Jornada de desenvolvimento e Gympass ou Totalpass.

Salário: De R$1.400,00 até R$1.800,00

Inscrições: até o dia 24 de fevereiro pelo link.

LENOVO - Estágio

A Lenovo, empresa do segmento de tecnologia, está buscando 3 estudantes que queiram se desenvolver por meio de desafios em um ambiente dinâmico para fazer parte do Programa de Estágio Lenovo 2023.

Para participar, os estudantes devem estar no a partir do penúltimo ano da graduação em cursos como Administração, Ciências Contábeis ou Contabilidade, Ciências Econômicas ou Economia, Engenharia de Produção, Marketing, Relações Internacionais e correlatos. Além disso, devem ter disponibilidade mínima de 1 ano para estágio, apresentar inglês intermediário e poder trabalhar em São Paulo/SP e Indaiatuba/SP ou Rio de Janeiro/RJ, em modelo de trabalho híbrido.

A empresa oferece aos estagiários benefícios como Vale-transporte, Reembolso para estacionamento ou fretado; Vale-refeição ou Refeitório no local; Assistência médica e odontológica; Seguro de vida; 13º bolsa-auxílio; Desconto para compra de produtos Lenovo e Motorola; Lifeworks - Programa de assistência ao funcionário (EAP) e Gympass.

Salário: De R$ 1,710.00 à R$ 2,086.00

Inscrições: Até o dia 19 de fevereiro pelo link.

Biopark - Trainee

O Biopark, parque tecnológico instalado em Toledo (PR), abre inscrições para a 3ª edição do Programa de Trainees para desenvolvedores e programadores.

Os interessados devem ser graduados em áreas de tecnologia, com formação entre janeiro de 2020 e março de 2023. As aulas iniciarão em abril, com duração de seis meses, período em que os candidatos selecionados receberão um salário de R$ 3 mil, além de benefícios.

Serão 120 vagas destinadas aos profissionais aprovados no processo seletivo, dividido em quatro etapas classificatórias, com prova on-line, desafio tech, entrevista comportamental on-line para análise do perfil do candidato e, por último, uma dinâmica presencial com desafios em grupo e testes de comportamento.

Os classificados atuarão no Biopark ou nas empresas residentes do parque tecnológico e, no período noturno, passarão por um curso de aperfeiçoamento no prédio do Biopark Educação. Após a conclusão, os profissionais serão efetivados nas respectivas empresas que prestaram serviço.

Salário: R$ 3 mil

Inscrições: até o dia 23 de fevereiro pelo link.

Odontoprev - Trainee

A Odontoprev, empresa que comercializa planos odontológicos, está com inscrições abertas para o seu programa de trainee, batizado de “Jovens Empreendedores 2023”.

A empresa procura jovens formados entre dezembro de 2020 e 2022 nos cursos de: administração, ciências atuariais, economia, engenharias, marketing, relações internacionais, ciências contábeis, tecnologia da informação, comunicação social, sistemas da informação, entre outros.

Para se candidatar, o programa avaliará não apenas experiências prévias, mas também trabalhos em entidades vinculadas à faculdade, como EJ, AIESEC e outros grupos.

Dentre os benefícios oferecidos pela empresa, estão: estacionamento ou vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, plano odontológico, plano de saúde, auxílio creche, licença paternidade estendida, entre outros. O modelo de trabalho é híbrido e o escritório está localizado em Barueri, SP. Os aprovados devem iniciar na empresa em abril.

Salário: não informado

Inscrições: Até o dia 16 de fevereiro pelo link.