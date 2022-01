Essas estrelas do TikTok ganharam mais do que alguns CEOs americanos

Nos Estados Unidos, a "tiktoker" Charli D'Amelio é quem lidera o ranking dos artistas mais bem remunerados no ano de 2021 da rede social. E o valor do quanto ela faturou no último ano supera até os pagamentos de diversos CEOs e presidentes de grandes companhias americanas.

Charli D'Amelio começou a postar vídeos de si mesma dançando em 2019. Em 2021, ela ganhou US$ 17,5 milhões, de acordo com um ranking feito pela revista americana Forbes.

Com 133 milhões de seguidores no TikTok, o dinheiro vem de uma linha de roupas e divulgação de produtos.

Depois que a revista Forbes divulgou o ranking das remunerações do influencers, o jornal especializado em economia e mercado financeiro Wall Street Jourlnal logo fez as comparações com a média de salário anual de CEOS de empresas americanas listadas no índice S&P 500, que reúne as maiores empresas do país abertas na bolsa de Nova York.

O salário médio dos executivos-chefes foi de US$ 13,4 milhões no ano de 2020, de acordo com uma análise do jornal.

A remuneração de D'Amelio foi maior do que a de vários CEOs como Darren Woods, da Exxon Mobil, e que recebe cerca US$ 15,6 milhões, Kevin Johnson da Starbucks, que tem uma remuneração de US$ 14,7 milhões, e Chris Kempczinski, do McDonald's, que recebe US$ 10,8 milhões.

Alguns dos CEOs das gigantes americanas ganham muito mais dinheiro, no entanto. Robert Kotick, que lidera a gigante dos videogames Activision-Blizzard Inc., fatura quase US$ 155 milhões. Na Apple, Tim Cook fatura quase US$ 99 milhões.

Quem vem em segundo lugar de "tiktokers" mais bem pagos é justamente a irmã mais velha de Charli D'Amelio, Dixie. Enquanto Charli tem 133 milhões de seguidores, Dixie tem 57 milhões. Em faturamento, ela ganhou 10 milhões de dólares em 2021.

Segundo o Wall Street Journal, essa é a faixa de remuneração de Gary Kelly, CEO da Southwest Airlines.

Quem está na posição três do pódium é Addison Rae. Ela faturou US$ 8,5 bilhões ano passado, o que a coloca na mesma faixa de salário do que W. Craig Jelinek, CEO da Cotsco.

O fluxo de caixa das estrelas do TikTok disparou junto com o rápido crescimento do aplicativo. Sete dos maiores ganhadores do TikTok faturaram US$ 55,5 milhões no ano passado, um aumento de 200% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados da Forbes.

O TikTok, de propriedade da ByteDance Ltd., com sede em Pequim, tem atraído as pessoas principalmente com seu algoritmo secreto, que oferece videoclipes que acredita que os usuários gostariam. Há projeções de que ele já tenha mais de um bilhão de usuários mensais.