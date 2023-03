Escola de Sargento das Armas (ESA) abre concurso público com 1.095 vagas, salário chega a R$ 5.049,

Ontem, 13, foram abertas as incrições para o concurso público da Escola de Sargento das Armas (ESA). O edital, publicado na última sexta-feira, prevê a oferta de 1.095 vagas de nível médio, sendo 1.010 vagas para área geral, 30 vagas para área de músico e 55 vagas para área da saúde.

A formação do sargento de carreira será conduzida em regime de internato e os cursos de formação e graduação terão a duração regulada em legislação específica.

Quais os pré-requisitos do concurso público da Escola de Sargento das Armas (ESA)?

Os requisitos podem ser consultados no edital do concurso. Mas, entre eles, estão: possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 nos de idade para a área Geral e possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 26 anos de idade para as áreas Músico e Saúde, até 31 de dezembro do ano da matrícula.

Se homem, ter, no mínimo, 1,60 m de altura, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 17 anos de idade incompletos, desde que possuam a altura mínima de 1,57 m e exame especializado revele a possibilidade do crescimento. Já para as mulheres, ter, no mínimo, 1,55 m de altura, conforme a legislação em vigor.

Os militares que concluírem os cursos receberão diploma de graduação nível Superior Tecnólogo, sendo promovido à graduação de 3º Sargento e terão o tempo de serviço prorrogado de acordo com a legislação de pessoal do Exército.

Qual o salário de um sargento de carreira?

De acordo com o edital, o aprovado também poderá contar com adicional militar e adicional de especialização, entre outros benefícios, como moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica.

O soldo inicial de R$ 3.825 acrescido dos adicionais militar e de especialização, faz a remuneração final chegar até R$ 5.049,00.

O que cai na prova do concurso público para a Escola de Sargento das Armas (ESA)?

O concurso ESA será composto por: exame intelectual, exame de habilitação musical (para os candidatos da área de música), inspeção de saúde, exame de aptidão física, além da comprovação dos requisitos de matrícula e exame psicológico.

O exame intelectual será dividido em:

Pova de Matemática (14 questões objetivas para Área Geral e 10 questões objetivas para Áreas Músico e Saúde);

Prova de Português (14 questões objetivas para Área Geral e 10 questões objetivas para Áreas Músico e Saúde);

Prova de História e Geografia do Brasil (12 questões objetivas, sendo 6 questões de cada disciplina para Área Geral e 8 questões objetivas, sendo 4 questões de cada disciplina para Área Músico e Saúde);

Prova de Inglês (10 questões objetivas para todas as Áreas);

Prova de Conhecimentos Específicos da área técnica de Enfermagem para Área Saúde (12 questões objetivas) e Prova de Teoria Musical para Área Músico (12 questões objetivas); e

Prova de Português (questão única discursiva - redação).

Como se inscrever no concurso público da Escola de Sargento das Armas (ESA)?

As inscrições estão abertas até o dia 26 de abril por meio do site da ESA. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95,00. O edital pode ser consultado aqui e o manual do candidato está disponível neste link.



Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.