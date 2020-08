3 lições de carreira com Fabio Coelho, presidente do Google Brasil

Como se manter relevante no mercado de trabalho? Essa é a questão que guiou a jornada de Fabio Coelho, presidente do Google Brasil, desde seu primeiro estágio, quando ainda era estudante de Engenharia Civil.

Manter essa preocupação o ajudou a buscar novos aprendizados, tentar oportunidades cada vez maiores, focar em sua independência financeira e se envolver em diferentes setores. E também é esse o tema central de sua participação no episódio de estreia do “Como cheguei aqui”, o podcast de carreira da EXAME.

O novo programa está disponível pelo canal do Spotify. A cada episódio, personalidades brasileiras serão convidadas a contar suas histórias de carreira, os altos e baixos de suas jornadas e as lições aprenderam no caminho.

Confira três lições (de muitas) que o CEO compartilhou no podcast:

Sobre as competências profissionais

“Tinha que construir competências para que quando eu estivesse mais adiante dessa jornada, eu pudesse me sentir necessário na organização. Quais são essas competências que fazem você se sentir necessário? Ou que possa trabalhar em uma coisa sua? Primeiro é uma competência formal, acadêmica, que é estudar bastante. Eu terminei a faculdade, voltei, fiz mestrado aqui no Brasil e depois pós-graduação fora do Brasil. E eu continuo estudando até hoje. Sempre para me manter atualizado e relevante, eu nunca parei de me atualizar”.

Sobre propósito

“A gente só se realiza quando a gente consegue realizar impacto na vida das pessoas. E isso é uma realidade hoje do Google”.

Sobre as mudanças do mercado

“Como você se prepara para uma coisa que não existe? Você não se prepara. Você vai se preparando. E vai aprendendo. E você vai interpretando para onde o mercado está indo e onde você gostaria de ir. E nem sempre acontece da primeira, da segunda vez…”.

Como cheguei aqui

O podcast completo garante outras lições. Você sabia que o executivo foi responsável pelo lançamento do Gatorade do Brasil? E que ele já tentou outras vagas no Google antes de ser contratado? Ouça o episódio aqui e se inscreva no canal para acompanhar novas grandes histórias e conselhos de carreira.