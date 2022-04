Ekko Group tem vagas abertas em modelo híbrido e busca engenheiros

A Ekko Group, incorporadora de alto padrão conhecida por empreendimentos de luxo em Osasco e na Granja Viana, tem vagas de emprego em cinco áreas diferentes: administrativo, comercial, engenharia, financeiro e PMO (Project Management Office, Departamento de Gerenciamento de Projetos em português), responsável por gerenciar processos da empresa.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

A abertura de vagas da incorporadora vem um momento de consolidação do plano de crescimento da Ekko em seu setor. Nos últimos dois anos, houve um aumento de 60% do seu quadro de funcionários. O objetivo da empresa é ser uma das cinco principais do país no setor até 2025.

"Nosso foco é ser considerada uma das melhores empresas para trabalhar exatamente para o desenvolvimento pessoal de cada um, garantindo inovações, protagonismo e evolução da empresa para o que é nossa principal meta: transformar a vida de nossos clientes”, Diego Dias, CEO da Ekko Group.

Vagas abertas

Dentre as cinco áreas abertas, o setor de engenharia é o com a maior demanda por profissionais. A empresa busca por Analistas de Projeto Sênior, Assistente Técnico, Coordenador de Projetos, Eletricista de Manutenção, entre outras vagas.

Na parte financeira, a empresa está em busca de analistas contábeis, além de estagiários para a área de RI (relações com investidores) e controladoria.

As vagas para a área PMO buscam profissionais que devem acompanham o desenvolvimento da empresa, a fim de sustentar a sua expansão que, ainda, conta com o lançamento de duas novas marcas, a Ekko Properties e a Ekko Construções.

A faixa salarial varia conforme a posição e a vaga. Embora não informe a remuneração, a empresa conta com diversos benefícios, entre eles vale transporte/combustível, vale refeição, convênio médico e odontológico e seguro de vida.

Todas as vagas contam com a possibilidade de trabalho à distância, em modelo híbrido. A sede presencial fica em Barueri, (SP).

Como se inscrever

Os interessados podem realizar a inscrição diretamente na página oficial da empresa na plataforma Kenoby.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.