JPMorgan vê impulso para ações com US$ 250 bilhões de fundos

As novas alocações podem estimular uma virada para tomada de risco entre os commodity trading advisors, um grupo influente de investidores que buscam tendências e que atualmente têm posicionamento de baixa.

Tudo isso poderia exercer uma influência descomunal sobre os preços das ações no atual clima de baixa liquidez.

“Dada a baixa profundidade do mercado de ações no momento, o impacto cumulativo desse fluxo de reequilíbrio nas ações até o final de junho pode exceder 10%”, disse o estrategista do JPMorgan Nikolaos Panigirtzoglou em entrevista.

O cenário otimista defendido por Panigirtzoglou, um especialista em fluxos de capital de Wall Street, segue a queda das ações americanos para perto de um mercado de baixa na semana passada, com ameaças ao crescimento econômico e a postura hawkish do Federal Reserve gerando temores entre investidores.

Os estrategistas do JPMorgan têm dado uma mensagem otimista há meses, uma discrepância em um mercado cada vez mais baixista. O estrategista do Morgan Stanley, Michael Wilson, avisou segunda-feira que o principal indicador de ações dos EUA pode cair 13% em relação aos níveis atuais em meio a riscos crescentes para a expansão econômica. Participantes de uma pesquisa do blog MLIV da Bloomberg esperam um declínio adicional de 10% em relação ao nível de fechamento de sexta-feira.

O JPMorgan tinha previsto um impulso para os mercados globais de até 10% a partir dos fluxos de reequilíbrio trimestral em março. Embora isso tenha se mostrado excessivamente otimista, o MSCI World Index, registrou um avanço de 2,5%, o único mês de ganhos durante todo o ano.

Os fundos de pensão e soberanos que formam a espinha dorsal da comunidade de investimentos normalmente reequilibram suas exposições de mercado a cada trimestre para voltar às suas alocações de 60% de ações e 40% de títulos.

As quedas nos valores do mercado de ações agora os deixaram aquém de suas metas. Para voltar ao equilíbrio, eles começarão a movimentar cerca de US$ 45 bilhões de títulos para ações até o final do mês, e então transferirão outros US$ 207 bilhões até o final de junho, segundo o banco norte-americano