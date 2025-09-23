'É a renda extra perfeita': Esse emprego paga em dólar, é 100% remoto, não têm reuniões e nem chefe

Riley Willis trabalha de casa por 30 horas semanais. No fim da semana, ele bate o ponto sem ter falado com ninguém durante o expediente.

Ele é atua como freelancer em treinamento de inteligências artificiais por meio da empresa DataAnnotation.tech, desempenhando um papel essencial na melhoria dos modelos de IA. O site contrata pessoas de todo o mundo, incluindo do Brasil.

Sua rotina é completamente remota e assíncrona. “É perfeito para um introvertido”, disse Willis ao Business Insider, principal fonte de informações para esta matéria.

O trabalho consiste em anotar e rotular dados, ajudando modelos de IA a aprimorar suas respostas. Entre as tarefas disponíveis, ele opta por aquelas que envolvem checagem de fatos, garantindo que os sistemas não produzam informações incorretas ou fictícias.

“Você está basicamente rotulando informações com base em uma série de critérios que variam entre os projetos”, explicou.

Altíssima demanda

A busca das empresas por aperfeiçoamento de modelos de IA fez crescer a demanda por profissionais nesse setor. Os contratados atuam principalmente na geração e rotulagem de dados, com tarefas que envolvem programação, escrita e/ou pesquisa.

Quando começou, Willis recebia 20 dólares por hora, mas agora chega a 25 dólares, com algumas tarefas podendo alcançar até 30 dólares por hora, dependendo da complexidade. Ele buscou esse trabalho quando decidiu sair da casa dos pais e queria evitar empregos no varejo ou em atendimento ao cliente.

Como já estudava remotamente, o formato foi um ajuste natural. Apesar de não trabalhar em tempo integral, ele consegue cobrir aluguel e mensalidade da faculdade com sua renda. “Não sobra muito dinheiro, mas tenho o suficiente para viver de forma geral”, afirmou.

Nem tudo são rosas

O trabalho pode ser repetitivo e, ao contrário de empregos tradicionais, ele só recebe pelo tempo efetivamente trabalhado.

“Mesmo em um emprego agitado, você tem pausas pagas ou momentos em que conversa com alguém e ainda está no relógio. Aqui, se você não está trabalhando, não está ganhando dinheiro,” explicou. Ele mencionou que pode passar seis ou sete horas pesquisando, mas só ser remunerado por cinco horas de trabalho efetivo. "Além disso, algumas demandas são extremamente maçantes e repetitivas."

Ainda assim, ele considera a flexibilidade um dos maiores benefícios. “O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é bom, porque posso trabalhar quando quiser. Se quiser fazer algo às 1h da manhã, posso”, disse.

Renda extra estável

Para ele, esse modelo é ideal para quem busca uma renda extra além de um emprego fixo. “Se você tem um trabalho de tempo integral e adiciona uma ou duas horas disso por dia, pode ganhar de 25 a 50 dólares a mais diariamente”, comentou.

Fazendo a conversão para reais, é um dinheiro bastante interessante, principalmente considerando que você tenha outro emprego. O único requisito, geralmente, é entender inglês; de resto, pessoas de qualquer idade ou patamar acadêmico podem entrar para essa área.

A experiência de Willis destaca como o crescimento da inteligência artificial está gerando novas oportunidades de trabalho remoto e flexível. A necessidade de profissionais para treinar modelos de IA só tende a aumentar, criando uma opção viável para quem busca autonomia e renda extra sem precisar de um ambiente corporativo tradicional.

