Deutsche Bank vê fim da fase de lua de mel com trabalho remoto

Por Jenny Surane, da Bloomberg

O Deutsche Bank avalia que a fase de lua de mel dos funcionários com o trabalho remoto esteja perto do fim.

Um número crescente de trabalhadores relata que se sente isolado dos colegas, disse o Deutsche Bank em relatório aos clientes. Eles estão cada vez mais propensos a desenvolver problemas musculoesqueléticos devido a configurações inadequadas de trabalho remoto. Quase 40% dos trabalhadores nos EUA dizem que se sentem exaustos após uma semana inteira de reuniões virtuais.

“Apesar de nossa lua de mel inicial, as pessoas estão começando a perceber que a liberdade de trabalhar em casa tem algumas desvantagens: diluição da cultura da empresa, problemas de coordenação e até mesmo o bem-estar mental de alguns trabalhadores”, Marion Laboure, analista do Deutsche Bank, disse no relatório.

Mesmo assim, uma pesquisa conduzida pela empresa mostrou que as pessoas esperam continuar trabalhando em casa de dois a três dias por semana, assim que a pandemia de coronavírus não for mais considerada uma ameaça. A empresa agora espera que os escritórios em grandes centros financeiros como Londres e Nova York retornem rapidamente, apontando para o aumento do número de passageiros nos sistemas de transporte público em ambas as cidades como um dos primeiros sinais de que os trabalhadores estão voltando para suas mesas.

“Trabalhar em casa trouxe novas liberdades, economizou algum dinheiro extra ao cortar o deslocamento diário”, disse Laboure. “No entanto, as preocupações em torno da saúde mental, o prejuízo aos negócios, os recém-formados impossibilitados de se conectar com seus colegas e até mesmo a vulnerabilidade a ataques cibernéticos levaram a perguntas sobre se nossa lua de mel com o trabalho em casa está chegando ao fim.”