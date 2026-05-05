Decolar aposta em nova liderança no Brasil e nomeia Rafaela Rezende como diretora-geral

A Decolar anunciou uma mudança estratégica em sua liderança no Brasil. A companhia nomeou Rafaela Rezende como diretora-geral no país, em um movimento que reforça os planos de expansão e consolidação no mercado brasileiro.

Com mais de duas décadas de experiência em empresas digitais e marketplaces, a executiva chega com a missão de liderar a operação local, acelerar a estratégia comercial e ampliar parcerias-chave.

A nomeação ocorre em um momento em que o Brasil se posiciona como um dos principais mercados para o crescimento da empresa na América Latina.

“Estou muito feliz em fazer parte da Decolar e liderar a operação no Brasil, um mercado estratégico e repleto de oportunidades”, afirma Rezende. “A empresa ocupa um papel central na transformação do setor de turismo na América Latina, conectando tecnologia, escala e inovação para impulsionar todo o setor de viagens.”

Formada em Administração pela PUC-Rio, com MBA em Marketing pela mesma instituição, Rezende construiu sua carreira em posições de liderança em negócios digitais, um perfil alinhado à estratégia da companhia de fortalecer seu ecossistema tecnológico.

Estratégia: tecnologia, pagamentos e IA

A chegada da nova diretora está diretamente conectada ao plano da Decolar de avançar na diversificação do negócio e fortalecer sua atuação como plataforma integrada de viagens. Entre os pilares estão a expansão dos meios de pagamento, com foco em inclusão e conveniência, e o investimento contínuo em inteligência artificial.

A empresa tem apostado na personalização da experiência do cliente como diferencial competitivo. Um exemplo é a assistente de viagem com IA generativa, chamada SOFIA, desenvolvida para acompanhar o usuário em toda a jornada, da busca ao pós-viagem.

Além disso, a estratégia envolve a integração de diferentes marcas e soluções dentro do ecossistema da companhia, ampliando a oferta de serviços para consumidores e parceiros.

Brasil no centro da expansão

A movimentação também reflete o peso crescente do mercado brasileiro dentro da operação da empresa, que atua em 19 países e atende mais de 30 milhões de clientes na região.

Desde 2025, a Decolar faz parte do grupo Prosus, que reúne empresas como iFood, Sympla e OLX Brasil. A integração ao ecossistema amplia as possibilidades de inovação e sinergias tecnológicas.

“Assumo este desafio com o compromisso de avançar na estratégia no país, ampliar parcerias relevantes e melhorar continuamente a experiência dos viajantes brasileiros”, diz Rafaela. “Estou motivada para atuar ao lado de uma equipe altamente qualificada e contribuir para a próxima fase de crescimento sustentável da companhia.”

A nova liderança chega em um momento de transformação do setor de turismo, cada vez mais orientado por dados, tecnologia e novas formas de consumo, um cenário em que a capacidade de inovar tende a ser decisiva para manter relevância e escala.