Creditas tem 130 vagas abertas e vai ao TikTok para atrair talentos

Se o mundo do trabalho agora é digital, a Creditas, startup de crédito com garantia, procurou novas formas de aumentar sua presença online para atrair novos talentos.

A empresa tem mais de 130 vagas abertas para diversas áreas e disponíveis para candidatos de todo o país.

Para acompanhar o movimento de seleção remota e home office, a startup traz novidades com o lançamento de uma nova página de carreiras, que reúne tanto as vagas quanto todas as informações de propósito, valores, cultura e trilhas de desenvolvimento.

A Creditas observou que os candidatos faziam uma busca nas redes e por diversas plataformas para se informar sobre a empresa e resolveu unir todos os recursos em um só lugar.

No entanto, buscar as redes sociais das empresas já é um comportamento normal dos profissionais. Segundo a pesquisa da Employer Brand Research 2019, 62% dos candidatos têm esse hábito antes de se inscrever numa vaga.

Por isso, a startup decidiu reforçar sua marca empregadora nas redes, com um novo perfil no TikTok e no Instagram alimentado por seus colaboradores: o Creditas Crew.

A iniciativa também ajuda a combater o isolamento social, unindo os colaboradores para uma experiência divertida criando os vídeos que seguem memes e piadas virais da internet.

Eles dançam ao som de É o Tchan!, falam de dúvidas comuns sobre seus cargos na empresa, brincam com o dress code casual, lembram da antiga rotina do escritório e mostram a nova realidade do home office.

Um time ajuda os colaboradores interessados em participar a viabilizar suas ideias e fazem uma curadoria de vídeos para inspirá-los.

Segundo Yolanda Mendez, diretora de marketing estratégico, eles observaram que o TikTok tem uma sinergia forte com o perfil da Tripulação, como eles chamam o conjunto dos funcionários.

“Queremos reforçar o orgulho em pertencer que nossos profissionais têm e de compartilhar mais da nossa cultura”, diz ela. “Além, é claro, de ser divertido para quem participa e para quem assiste.”

As vagas estão disponíveis no novo site de carreiras. E confira alguns dos vídeos do TikTok.