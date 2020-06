Conheça as 45 melhores empresas para começar a carreira

São Paulo – Nesta quarta-feira, 5, saiu o resultado da única pesquisa no mundo que avalia a satisfação do jovem com seu emprego.

Desde 2011, a VOCÊ S/A avalia As Melhores Empresas para Começar a Carreira, levando em conta tanto a opinião dos estagiários quanto a dos profissionais até 26 anos que têm registro na carteira de trabalho.

Para chegar ao ranking das 45 melhores, foram 383 empresas inscritas voluntariamente no processo gratuito, 124 delas foram até o final da pesquisa e 83 finalistas receberam visitas de jornalistas. Além disso, 12.185 jovens responderam à pesquisa.

O projeto acontece em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), que há mais de uma década cuida também da metodologia do Guia VOCÊ S/A — As 150 Melhores Empresas para Trabalhar.

Em 2018, a ganhadora de Melhor para Começar a Carreira foi o Itaú Unibanco, que já participou sete vezes no Guia. O banco teve nota final de 84,7 no Índice de Felicidade no Trabalho do Jovem, o IFT.

Essa nota é formada por dois componentes. O primeiro, com peso de 65%, leva em conta o questionário de satisfação respondido por jovens de até 26 anos e selecionados aleatoriamente pela equipe da revista.

O segundo, com peso de 35%, considera o questionário respondido pela empresa sobre práticas e benefícios oferecidos aos funcionários, assim como a nota da auditoria feita pela FIA e a da visita do jornalista à companhia.

Entre os destaques do Guia, a SAP Labs é a melhor para estagiários, um grupo que compõe 18% dos jovens que trabalham nas 45 melhores.

A partir de hoje, a edição de 2018 da pesquisa As Melhores Empresas para Começar a Carreira está disponível nas bancas e no aplicativo da Você S/A. Confira o ranking completo: