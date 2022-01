Conheça a prática que garantirá sua vaga no mercado

A construção de um currículo em vídeo tem se tornado um tema cada vez mais em alta no ambiente profissional. Isto acontece porque quem está na busca por uma colocação no mercado sabe a importância da construção de uma boa primeira impressão para se destacar com a equipe de Recursos Humanos.

A relevância dada à primeira apresentação tem o seu porquê. Uma pesquisa realizada pela empresa de recrutamento online Catho mostra que um recrutador recebe, em média, de 30 a 50 currículos por vaga. Desses, 5 a 10 candidatos chegam a participar de uma entrevista com o recrutador. Diante deste cenário, como garantir que você esteja dentro dessa parcela sortuda dos concorrentes? A resposta é uma só: entregue o diferencial.

Apesar de o levantamento produzido pela Catho mostrar que 75% dos recrutadores consideram o currículo uma peça importante, a mesma porcentagem deles considera o que este documento, quando apresentado de forma padrão, é insuficiente para analisar as habilidades comportamentais do candidato, de acordo com análise produzida pelo LinkedIn. É aí que se encaixa o vídeo currículo.

Este modelo ganha espaço de forma crescente em grandes empresas e, no Brasil, já foi visto em processos seletivos para multinacionais como o Grupo Globo e o Kinoplex. Entender como montar a sua apresentação com o objetivo de capturar a apresentação do time de recrutamento é, ainda, uma das maiores dúvidas dos candidatos a processos seletivos.

Então, se você faz parte do grupo que quer se manter atualizado para se destacar com esta nova maneira de apresentação, assista ao vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".