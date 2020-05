Confira 15 livros recomendados por palestrantes de TED Talks

Regularmente, a página “Ideas” das conferências TED (Tecnologia, Entretenimento e Design) organiza listas de livros indicados pelos especialistas que realizam as chamadas “TED Talks”. Há recomendações sazonais para o inverno, temporada de férias e feriados de fim de ano, por exemplo.

O Na Prática selecionou 15 livros recomendados pelos palestrantes do TED, seja porque eles não conseguem parar de lê-los, ou porque consideram que as obras respondem questões importantes sobre si mesmos. As indicações vão de Negócios e Matemática a Psicologia e Autoconhecimento.

Confira 15 livros recomendados por palestrantes do TED:

#1 Why We Do What We Do: Understanding Self-Motivation, de Edward Deci e Richard Flaste

“Edward L. Deci é uma lenda no estudo da motivação, e seu livro de 1996, ‘Why We Do What We Do’, oferece uma boa introdução inicial ao seu trabalho.”

— Dan Pink, escritor de negócios (TED Talk: “The puzzle of motivation”)

#2 IGen, de Jean M. Twenge

“Este livro alarmante é sobre a geração nascida depois de 1995 que cresceu com telefones celulares, Instagram e todo o resto. A tese de Twenge, amplamente documentada, está resumida no subtítulo do livro: ‘Por que as crianças superconectadas de hoje crescem menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta.’”

— Rabino Lord Jonathan Sacks (TED Talk: “How we can face the future without fear, together”)

#3 Give and Take, de Adam Grant (em português, “Dar e Receber”)

“Neste livro, ‘Give and Take’, Adam Grant, professor da Wharton, mostra como o ato de doar no trabalho pode levar a uma maior felicidade e sucesso.”

— Shawn Achor, defensor da psicologia positiva (TED Talk: “The happy secret to better work”)

#4 Flow: The Psychology of Optimal Experience, de Mihaly Csikszentmihalyi (em português, “Aprender a Fluir”)

“‘Flow’ ilumina o tipo de vida que todos deveríamos estar vivendo. Mihaly Csikszentmihalyi argumenta que um dos mais altos estados de ser é o estado do fluxo – quando você está totalmente engajado em uma atividade, dirigindo o canal estreito entre o tédio e a ansiedade. Eu falo muito sobre ele e tento viver de acordo com ainda mais. ”

— Susan Cain, especialista em introversão (TED Talk: “The power of introverts”)

#5 Stumbling on Happiness, de Daniel Gilbert

“‘Stumbling on Happiness’, de Daniel Gilbert, é uma explicação fantástica de por que somos tão ruins em planejar o que é bom para nós.”

— Stefan Sagmeister, designer (TED Talk: “The power of time off”)

#6 The Hidden Brain, de Shankar Vedantam (em português, “O Cérebro Oculto”)

“Que papel os preconceitos inconscientes desempenham na maneira como tomamos decisões quando compramos, pensamos, votamos, julgamos e condenamos? O que não sabemos sobre o que acreditamos molda muito mais sobre nossas vidas e nossas ações do que imaginamos. O autor faz um ótimo trabalho de educar os leitores sobre o papel do viés inconsciente de uma forma interessante, que nos faz querer virar as páginas.”

— Casey Brown, especialista em precificação (TED Talk: “Know your worth, and then ask for it”)

#7 Thinking, Fast and Slow, de Daniel Kahneman (em português, “Rápido e Devagar”)

“Em ‘Thinking, Fast and Slow’, o ganhador do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, explora como a economia comportamental e os vieses cognitivos influenciam nossa tomada de decisão diária.”

— Alex Laskey, defensor da economia de energia (TED Talk: “How behavioral science can lower your energy bill”)

#8 The Goal: A Process of Ongoing Improvement, de Eliyahu M. Goldratt (em português, “A Meta”)

“Esta é uma daquelas leituras obrigatórias para qualquer leitor de negócios, especialmente pessoas interessadas em manufatura enxuta. Com insights e cheio de momentos ‘A-ha!’, é um livro de negócios habilmente disfarçado como um romance. Surpreendentemente fácil de ler, vai abalar o seu próprio gerenciamento e fazer com que você veja sua empresa e sua organização sob uma nova luz. Abrange produtividade, estratégia, gerenciamento de mudanças – você escolhe!”

— Julio Gil, gerente de engenharia industrial (TED Talk: Future tech will give you the benefits of city life anywhere)

#9 The Liar in Your Life, de Robert Feldman

“‘The Liar in Your Life’ é um ótimo livro sobre como e por que o engano está minando nossa cultura. Este perito em fraude, também professor de psicologia da Universidade de Massachusetts, foi o autor de um famoso estudo que descobriu que estranhos se mentem uns aos outros cerca de três vezes nos primeiros dez em que se conhecem.”

— Pamela Meyer, especialista em mentiras (TED Talk: How to spot a liar)

#10 Foolproof, and Other Mathematical Meditations, de Brian Hayes

“Eu recentemente peguei ‘Foolproof’ em uma livraria em San Francisco, e simplesmente não consegui largar! Neste livro maravilhoso – usando Sudoku, curvas de Hilbert, caos, π e muito mais – Hayes nos mostra o lado colorido, criativo e imaginativo da matemática.”

— Roger Antonsen, matemático (TED Talk: Math is the hidden secret to understanding the world)

#11 Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, de Susan Cain

“Independentemente de onde você se enquadre no espectro introvertido-ambivert-extrovertido, recomendo vivamente este livro perspicaz e acessível.”

— Dana Kanze (TED Talk: The real reason female entrepreneurs get less funding)

#12 A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose, de Eckhart Tolle

“Este livro me surpreendeu com centenas de realizações sobre vida, relacionamentos, comunicação entre pessoas, emoções e muito mais.”

— Lýdia Machová (TED Talk: The secrets of learning a new language)

#13 The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth, de Amy Edmondson

“Este é o guia definitivo para criar as condições sob as quais os seres humanos podem colaborar, inovar e prosperar.”

— Frances Frei (TED Talk: How to build and rebuild trust)

#14 Rebel Talent: Why It Pays to Break the Rules at Work and in Life, de Francesca Gino

“Sua visão baseada em evidências dos rebeldes como inovadores e agentes de mudança positivos – em oposição à pessoa estereotipada armada contra a oposição – me inspirou a me apoiar em meus próprios talentos rebeldes autênticos e a quebrar algumas regras ao longo do caminho.”

— Leah Georges (TED Talk: How generational stereotypes hold us back at work)

#15 Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela, de Nelson Mandela

“Nelson Mandela era uma pessoa incrivelmente especial e única. Seu trabalho duro moldou muito de como a África do Sul se transformou do apartheid no que é hoje. Ele é uma inspiração absoluta.”

— Juliet Brophy (TED Talk: How a new species of ancestors is changing our theory of human evolution)

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.