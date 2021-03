Como aumentar a criatividade com um segredo atemporal usado por Einstein

Escrever longos textos, cumprir prazos e participar de intermináveis reuniões ​​podem — e muito provavelmente devem — fazer parte da sua rotina de trabalho atualmente. Em um momento em que muitos estão trabalhando remotamente devido à pandemia, pode ser difícil trabalhar nossa parte criativa, especialmente se você está preso em uma rotina. No entanto, isso pode ser o oposto do que você espera.

"Non-time", um segredo usado por grandes mentes, como Steve Jobs e Albert Einstein, é a arte de não fazer nada além de pensar. O jornalista, escritor e palestrante Steven Kotler, autor de "A Arte do Impossível", classificou o conceito de "não-tempo" como um período de "pausa no bombardeio sensorial do mundo".

Kotler afirma que o não-tempo "é o tempo para sonhar acordado", permitindo que nosso subconsciente "encontre associações remotas entre idéias", descreve. Ele também cita a importância de se afastar dos prazos, chamando-os de "criptonita para a criatividade" e também destacando a importância de tirar um tempo para ficar sozinho.

"A pressão faz com que o cérebro se concentre nos detalhes, ativando o hemisfério esquerdo e bloqueando um panmorama maior", acrescentou Kotler. "E pior: quando pressionados, muitas vezes ficamos estressados."

"Non-time" pode ser um termo designado por Kotler, mas grandes mentes — de Einstein a Nietzsche — gastaram uma quantidade significativa de tempo fazendo nada além de pensar, muito parecido com o ócio criativo, técnica que une trabalho e lazer.

Steve Jobs era conhecido por procrastinar, e especialistas acreditam que isso o ajudou a atingir grandes feitos na Apple.

Jobs também realizava "reuniões em movimento", uma tática também usada por Mark Zuckerberg. Outros CEOs, incluindo Sundar Pichai do Google e Jeff Weiner do LinkedIn, apoiam longas caminhadas para o trabalho, um momento crucial para pensar.

Existem também maneiras de aplicar a criatividade ao seu trabalho diário mesmo quando você estiver trabalhando remotamente. Em entrevista ao Insider, o especialista em comércio eletrônico Ben Crudo afirmou que a criatividade foi prejudicada com as pessoas trabalhando em home office.

No entanto, Crudo disse que fortalecer uma preparação física e mental e reservar um tempo para agendar conversas despretenciosas com colegas e chefes pode reacender a criatividade. Então, da próxima vez que você quiser preencher uma lacuna em seu dia, talvez seja interessante reservar um tempo para apenas pensar — o que pode levar a uma grande sacada de criatividade.