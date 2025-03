Com salários até R$ 20 mil, esse é um dos profissionais mais procurados do mercado

Devido ao boom da inteligência artificial, os dados viraram o "novo petróleo" para as empresas de todos os setores.

Neste cenário, profissionais capazes de transformar dados em informações acionáveis para a tomada de decisão corporativa estão em alta demanda. Analistas de inteligência de mercado (BI, da sigla em inglês) se tornaram pilares estratégicos para as organizações.

Profissionais bem-sucedidos na área de inteligência de mercado têm altas chances de crescimento, especialmente para cargos de liderança. É comum que eles sejam promovidos a posições como gerente de inteligência de mercado, diretor de estratégia ou mesmo Chief Data Officer (CDO), cujos salários podem chegar aos R$ 40 mil. Isso ocorre, pois líderes com uma base sólida em análise de mercado conseguem direcionar equipes e projetos com maior eficiência, alinhando ações táticas aos objetivos de longo prazo da organização.

O que faz um analista de inteligência de mercado?

Esse profissional é responsável por coletar, organizar e interpretar dados estratégicos referentes à concorrência, prevendo mudanças no comportamento do consumidor e apoiando decisões empresariais estratégicas.

Deve realizar frequentes estudos de mercado no campo onde atua sua organização e produzir relatórios completos, "mastigando" os dados para os líderes da empresa.

Mas, não é só de trabalho sujo que vive o analista de BI. Ele também é responsável por definir e estabelecer métricas para acompanhar os resultados das estratégias, sugerindo mudanças e melhorias.

Por que essa área é tão importante?

As empresas dependem cada vez mais de decisões baseadas em dados para se manterem competitivas. O trabalho do analista de inteligência de mercado permite que organizações entendam melhor os desafios do ambiente em que atuam, antecipem riscos e identifiquem oportunidades antes dos concorrentes.

Além disso, a atuação desse profissional fortalece o planejamento estratégico, melhora a alocação de recursos e aumenta a capacidade da empresa de adaptar-se rapidamente a mudanças externas. Em setores altamente dinâmicos, como tecnologia, saúde e finanças, essa função pode ser a diferença entre liderar ou perder espaço no mercado.

Desenvolva essa habilidade

Pensando nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como tomar rápidas decisões baseadas em evidências, otimizar processos com base em dados e expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo. Os interessados devem se inscrever clicando aqui.