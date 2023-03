Com certificado, série gratuita da EXAME mostra como construir uma carreira no agronegócio; assista

Em parceria com a Agroadvance, a EXAME está disponibilizando a partir desta segunda-feira, 13, a série gratuita Carreira no Agronegócio. O treinamento 100% online revela o passo a passo para construir uma carreira de sucesso em um dos principais setores da economia brasileira com ajuda da tecnologia.

O professor da série é o diretor-executivo da Agroadvance (a principal plataforma de educação do agronegócio hoje no Brasil), Fernando Reis, e um dos mais renomados executivos do setor. Ao final dos quatro encontros, todos os participantes receberão um certificado para adicionar ao currículo.

O curso foi criado com o objetivo de atender à demanda do setor do agronegócio por novos profissionais com habilidades digitais. Com a digitalização cada vez mais presente no campo, há muitas vagas que exigem conhecimentos em tecnologia e gestão.

E como não há profissionais qualificados o suficiente, o setor sofre com a falta de mão de obra. Uma pesquisa realizada pela Agência Alemã de Cooperação Internacional em parceria com o Senai e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que nos próximos dois anos, carreiras ligadas ao agronegócio devem gerar mais de 178 mil vagas de emprego.

Mas o levantamento também apontou que a previsão é de que só haja cerca de 32 mil profissionais qualificados para essas vagas. Ou seja, são cinco vagas em aberto para cada profissional qualificado hoje.

Carreira no Agronegócio: por que focar em inovação e tecnologia

Inovação e tecnologia são os pilares da série Carreira no Agronegócio. O curso gratuito vai revelar como essas duas bases principais são a chave do sucesso para se tornar um profissional de destaque na área.

O conteúdo também vai explicar como drones, robôs, inteligência artificial e softwares passaram a ser as ferramentas mais comuns no dia a dia dos produtores rurais e donos de terras.

Acontece que a digitalização do agro já é uma realidade. De acordo com uma pesquisa da consultoria global McKinsey, cerca de 40% dos agricultores brasileiros já são digitalizados. Outro indício da mudança no agronegócio é o rápido desenvolvimento das AgTechs, as startups do setor, e o investimento que essas empresas têm recebido.

Segundo o levantamento Radar Agtech Brasil, produzido pela Embrapa, haviam mais de 1,7 mil Agtechs no país em 2022, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Nos próximos anos, as oportunidades no agronegócio tendem a aumentar ainda mais com o avanço de tecnologias como 5G, inteligência artificial e robôs autônomos ao campo.

De acordo com um relatório da empresa de inovação aberta Distrito, as Agtechs captaram R$ 54,7 milhões só nos primeiros cinco meses de 2022, mais da metade de todo o montante recebido ao longo de 2021.

O bom momento explica porque o setor que representa ¼ do PIB nacional está em busca de profissionais qualificados para atender às demandas de tecnologia e gestão no campo.

