Em curso gratuito, especialista revela como usar a tecnologia para aumentar produtividade no campo

Um estudo recente da Embrapa em parceria com o Sebrae e o Inpe mostrou que a maioria absoluta dos agricultores brasileiros (84%) já utiliza ao menos uma tecnologia digital como ferramenta para auxiliar na produção agrícola. E não é à toa: mais do que uma simples tendência, a digitalização do agronegócio se provou essencial para otimizar processos e impulsionar os lucros do setor nos últimos anos.

Mas, afinal, como utilizar a tecnologia para reduzir custos e aumentar a produtividade no campo?

Para responder a essa pergunta, a Agroadvance, principal plataforma de educação do agronegócio no Brasil, desenvolveu um treinamento virtual e gratuito sobre o tema: a série Carreira no Agronegócio, que estreou nesta segunda-feira, 13 de março.

Dividido ao longo de quatro episódios, o conteúdo é apresentado pelo próprio diretor da Agroadvance, Fernando Reis – um dos mais renomados executivo do agronegócio brasileiro.

Acompanhe a série Carreira no Agronegócio e aprenda a utilizar a tecnologia para construir uma carreira de sucesso no setor!

“Novas tecnologias estão dominando o campo para aumentar a eficiência e a lucratividade dos negócios. E por causa disso, milhares de oportunidades estão sendo abertas para os profissionais que dominarem as habilidades e ferramentas certas. Se você trabalha com o agronegócio e ainda não domina as novas tecnologias, você pode estar perdendo muito dinheiro. E eu quero te ajudar a reverter esse cenário”, afirma Reis.

Durante as aulas, o executivo promete aprofundar a discussão sobre como a tecnologia está transformando este mercado na prática, além de apresentar as oportunidades de carreira que essa expansão do agronegócio digital representa para profissionais de diferentes setores. Ao final dos quatro encontros, todos os participantes receberão um certificado para adicionar ao currículo.

A série será disponibilizada gratuitamente entre os dias 13 e 21 de março – depois disso, as aulas saem do ar.

Não perca essa oportunidade! Clique aqui para garantir a sua vaga e acompanhar a série gratuitamente!

A nova era do agro, em dados

Para te ajudar a entender o tamanho da oportunidade que a digitalização do agronegócio representa, separamos alguns dados. Veja:

De acordo com um levantamento da 360 Research & Reports, o mercado de agricultura digital deve movimentar mais de US$ 8 bilhões até 2026 ;

; No ano passado, o volume de investimentos nas Agtechs brasileiras chegou a US$ 123 milhões – mais do que o total investido em todo o ano de 2021;

– mais do que o total investido em todo o ano de 2021; Uma pesquisa da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) em parceria com o Senai mostrou que em um intervalo de três anos, as carreiras ligadas a digitalização do agronegócio devem gerar mais de 178 mil vagas de emprego ;

; O primeiro metaverso setorial voltado ao agronegócio chegou ao Brasil em janeiro deste ano;

Oito profissões relacionadas a digitalização do agronegócio foram citadas dentre as“profissões emergentes” no Brasil pelo estudo da GIZ em parceria com o Senai.

QUERO ASSISTIR 4 AULAS GRATUITAS SOBRE CARREIRA NO AGRONEGÓCIO!

* Este é um conteúdo apresentado por EXAME Academy