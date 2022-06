Com avanço nas obras, Linha 6 do metrô de SP tem 400 vagas de emprego

A construtora Acciona, que opera as obras da Linha 6 - Laranja do metrô de São Paulo, está com 400 vagas de emprego em seus canteiros de obras pela capital paulista.

As oportunidades estão dividas em mais de 40 tipos de funções, como eletricistas, carpinteiros(as), mecânicos(as), motoristas, pedreiros(as), mangoteiros(as), operadores(as) de bombas de concreto, sinaleiros(as) rigger, ferramenteiros(as) e serventes de obras.

VEJA TAMBÉM:

“Estamos em constante expansão das nossas equipes para dar continuidade ao avanço do projeto e com oportunidades para profissionais de diversas formações e níveis de experiência”, diz Lucio Matteucci, Diretor Adjunto do Projeto Linha 6-Laranja.

Para se candidatar às vagas operacionais, as pessoas interessadas devem comparecer ao Centro de Recrutamento e Seleção da Acciona na Lapa, localizado na Rua Félix Guilhem, 432, portando currículo e carteira de trabalho.

Os processos seletivos ocorrem às terças e quintas-feiras, entre 7h e 11h, com limite de 100 atendimentos diários realizados por ordem de chegada.

Já os interessados em posições de gestão e administrativas deverão se cadastrar em no site da Acciona, no qual, além de oportunidades na Linha-6, também podem ser visualizadas vagas para outros negócios e localidades da empresa em todo o mundo.

Foco em diversidade

Parte das oportunidades são destinadas para o Projeto de Mulheres na Construção, que oferece formação profissional para mulheres que não possuem qualificação e experiência na área.

“Na Acciona temos a missão de liderar uma transformação no setor de infraestrutura por meio da preparação de mulheres para assumir funções que há até pouco tempo eram majoritariamente masculinas, reforçando o nosso compromisso com a diversidade”, explica Matteucci.

A formação é realizada por meio do Programa Estação Sustentar, uma parceria da ACCIONA e da Concessionária Linha Universidade, e os cadastros podem ser realizados no site do programa.

